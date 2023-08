Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Nejprve přinášíme vyjádření bývalého hrajícího trenéra domácích. „Předem bych rád řekl, že se novým trenérem stal Roman Švarc. Před zápasem jsme si řekli, že na soupeře prvních deset minut vlétneme. To se povedlo a my se dostali do dvoubrankového vedení. Měli jsme více ze hry, ale kluci z Nového Města měli také pár nebezpečných útoků. V průběhu všem ubývaly síly, teplé počasí bylo znát,“ stroze zhodnotil zápas Martin Jakša.

To hosté komentovali průběr zápasu daleko obsáhleji. „Špatně jsme vstoupili do utkání. Upozorňovali jsme, že soupeř je nováček, postoupil z okresu a bude natěšený. To se také ukázalo a po třech minutách jsme prohrávali 0:2. Poté se hra vyrovnala, ale vše se zhatilo ve 40. minutě, kdy byl vyloučen Luboš Suk za kritiku rozhodčího. Luboš dostal ve výskoku loktem, tekla z něj krev a hráč soupeře nedostal ani žlutou kartu. Později byl na rentgenu v nemocnici a ukázalo se, že má naštípnutou kost pod okem a zlomený nos,“ vracel se k tvrdému zákroku David Jalovičár.

To nebyl ale jediný kritický moment. „Před poločasem jsme mohli snížit na 1:2, kdy jsme po závaru stříleli do prázdné brány, ale hráč soupeře na brankové čáře plácl do míče rukou. Bohužel to neviděl jak hlavní rozhodčí, tak ani postranní. Zářez jako prase. Ještě do poločasu jsme vyrobili penaltu a bylo po zápase,“ pokrčil rameny asistent trenéra.

„Podle mě to byly sporné situace. Bohužel pro soupeře ta první situace nedopadla, od té doby hosté komentovali každý výrok sudího, čímž si podle mého názoru vůbec nepomohli," dodal Jakša.

Pachuť ze zápasu v něm zůstane ještě dlouho. „O přestávce jsem na hráče apeloval, aby utkání dohráli se ctí a nenechali se hloupě vyloučit. Rozhodčí zápas vyloženě nezvládal a hrubě ovlivnil utkání. Z naší strany velká nespokojenost. Soupeř po poločase polevil, drželi jsme více balon, ale nějaké extra gólové příležitosti jsme si nevytvořili. Pouze jsme korigovali stav z penalty,“ dodal rozladěně.