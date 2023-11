„Přestože mají v Hrádku překrásné hřiště, kvůli stavu terénu se nakonec hrálo na umělé trávě, což rozhodně slibovalo dynamický zápas. Na první gól jsme nemuseli čekat dlouho, už v 5. minutě rozjásal domácí fanoušky Štěpán Holeček a Hrádek rázem vedl 1:0. Další gól na sebe nenechal dlouho čekat, o chvíli později na 2:0 zvýšil Josef Černohorský. Začali jsme mít trochu strach, protože prohrávat po 10 minutách 2:0, to bylo na pováženou,“ přiznal předseda oddílu Lukáš Hartman.

Poté se ale Jablonné zvedlo. „Naši borci se ale nechtěli dát jen tak a zachvíli výsledek alespoň snížili na 1:2, kdy si hrádečtí dali vlastní gól. Chvilku před poločasem dokonce naši hráči srovnali, trefil se David Řehák. Do poločasu se toho už moc nestalo a do kabin se šlo za nerozhodného stavu,“ popisoval děj utkání.

Také druhé dějství bylo bohaté na góly. „Ačkoli naši hráči tlačili a vypracovali si několik šancí, do vedení šli v 63. minutě hráči v modrých dresech, za Hrádek se trefil opět Štěpán Holeček. Nádherným gólem pak stav ke konci zápasu srovnal Jakub Kisty, napřáhl těsně za šestnáctkou a propálil obranu i gólmana hostů. Už jsme si mysleli, že alespoň remízu uhájíme, to by ale nemohla přijít 83. minuta a lob domácího Orta, který překvapil jak hostujícího brankáře, tak i hostující fanoušky. Hrádečtí skóre zvrátili na svou stranu na konečných 4:3,“ mrzelo Hartmana.

I přes prohru ale zůstal pozitivní. „Byl to pěkný, rychlý zápas. Plný nejenom gólů, ale i pěkných brankářských zákroků, kdo se vyjel podívat, určitě nelitoval,“ uzavřel předseda hodnocení.