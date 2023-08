Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Bylo to celkem vyrovnané utkání. Hrálo se ve velkém vedru, což se podepsalo na kvalitě hry. Hosté měli v prvním poločase tři velké šance. Dvě dobře chytil brankář a jednu vysoko přestřelili. My si vytvořili spíše takové poloviční šance. Povedlo se nám ale skórovat těsně před koncem poločasu po rohovém kopu, a to nám pomohlo,“ prozradil důležitý moment trenér Osečné František Pittner.

Navíc krátce po pauze už to bylo o dvě branky. „Druhá půle začala zvolna. Po chytře rozehraném trestném kopu jsme zvýšili přelobováním brankáře na 2:0 v 53. minutě. Soupeř poté zapnul, začal hrát na tři obránce a dost nás mačkal. Měli pár šancí, ale gól dali po šťastném odrazu než po nějaké vypracované akci. V závěru jsme ještě měli dva brejky, ale nepovedlo se nám už odskočit na vyšší rozdíl. Přesto se můžeme radovat z vítězství,“ oddychl si domácí lodivod.

Pozitivní slova měl také pro soupeře a rozhodčí. „Chtěl bych pochválit Staré Splavy. Je to sympatický tým, zápas proběhl v klidu bez vyhrocených situací. Všichni z jejich týmu byli v pohodě. Stejně tak rozhodčí utkání zvládli. Byli nevýrazní, přesně tak, jak to má být,“ pravil Pittner spokojeně.

Po prvním utkání se jednalo o důležitou vzpruhu. „Věřím, že tato výhra nám psychicky pomůže a nastartujeme se. V České Lípě (prohra s Arsenalem B 1:4 v prvním kole) to pro nás bylo těžké a kruté. Drželi jsme se až do 76. minuty, ale poté se ukázala kvalita soupeře. Mají dobrý tým. Uvidíme, co přinesou další zápasy,“ kouká trenér do budoucnosti.