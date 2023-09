Nováček I.B třídy západ si v začátku soutěže nevede vůbec špatně. Po čtyřech utkáních má na kontě dvě vítězství a dvě porážky, což znamená osmé místo v klidném středu tabulky. Naposledy doma Osečná přetlačila ve vyrovnaném utkání Rovensko 2:1.

Domácí Osečná v čenožlutém si ve vyrovnané bitvě připsala důležité vítězství 2:1. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Domácí celek vstoupil do zápasu lépe. „Bylo to divoké utkání. První poločas jsme byli silnější a hráli více s míčem. Přibližně deset minut před pauzou jsme dali dva rychlé góly za sebou a odskočili soupeři,“ popisoval důležité situace hlavní trenér Miroslav Bergr.

Jenže po přestávce začalo přebírat otěže utkání Rovensko. „Druhá půlka byla taková klasika. Nedali jsme jednu tutovku, kdy to obránci soupeře vykopli z čáry. Poté začalo tlačit Rovensko, dalo jeden gól. Pro nás takový smolný. V závěru to bylo trochu divoké a byl jsem rád, když rozhodčí odpískal konec utkání,“ přiznal domácí kouč, že si oddechl.

Další tři body do tabulky se vždy hodí. „Výhra doma je vždy důležitá. Soupeř prý přijel oslaben. Chybělo jim sedm hráčů ze základní sestavy a nastoupili mladí kluci. Jinak je Rovensko ale sympatický tým, všichni byli v pohodě. Chudáci přijeli s černými dresy a půjčovali jsme jim svou druhou sadu,“ vrátil se Bergr k situaci, které se občas na této úrovni stává.

Výkon hlavního sudího se neobešel bez sporných rozhodnutí. „Mladý rozhodčí to poměrně zvládl. Byly tam nějaké situace, kdy měl dát žlutou kartu, ale nedal. Nebo naopak kartu neměl dávat a vytáhl ji. Také asi třikrát odvolával žlutou kartu, protože si popletl hráče, to bylo komické. Celkově to ale bylo dobře zvládnuté,“ pochválil ho lodivod Osečné.

Také se zmínil o nové tváři ve svém celku. „Na středu hřiště máme novou posilu, Gregore Malcoci, který přišel z Nové Vsi u Jablonce. Vypadá, že to bude dobrý kup na poslední chvíli,“ libuje si Bergr.