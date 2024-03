„Přípravu jsme odstartovali na začátku února. Snažíme se trénovat dvakrát týdně. Jednou ve všední den a jednou o víkendu. Díky počasí se dá trénovat poměrně dost na trávě, párkrát jsme byli ale také v hale,“ prozradil kouč František Pittner.

Zápasová praxe by ale Osečné mohla chybět. „Máme naplánované jedno přátelské utkání s Vescem týden před začátkem soutěže, tedy 16. nebo 17. března,“ nastínil trenér termín pouze jednoho přípravného zápasu, které bude zároveň generálkou před startem soutěže.

Co se týče kádru, velké změny nejsou na pořadu dne. „Uzdravili se nám tři hráči, kteří byli mimo ke konci podzimní části, což je pro nás posílení. Pak řešíme jednoho stopera z Poniklé (III. třída, okres Semily), který se přestěhoval do Českého Dubu a měl by zájem hrát. Musíme se s jeho klubem domluvit na poplatku,“ řekl lodivod Osečné k přestupové politice klubu.

Proběhly také nějaké ztráty, ale trenér nechtěl být konkrétní. „Citelné odchody jsme nezaznamenali. Něco interně proběhlo, ale to bych nechal raději být,“ zůstal Pittner tajemný.

A s jakými cíli půjde čtvrtý celek soutěže do jarní části? „Chceme pokračovat v tom, co jsme hráli na podzim. Bavit diváky i hráče. Na postup to určitě není, takto nepřemýšlíme. Nechceme se strachovat o sestup a ideálně hrát nejhůř střed tabulky. Žádné velké cíle nemáme. Docházka totiž není ideální a navíc je to u nás specifické,“ pokrčil kouč rameny.

Hned v prvním jarním kole se Osečná utká se třetím Jablonným v Podještědí a dá se očekávat zajímavý fotbal. Utkání je naplánováno na 24. března od 13 hodin na umělé trávě v Českém Dubu.