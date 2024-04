„Bylo to těžké. Na velmi malé umělce v Českém Dubu to bylo hodně soubojové utkání. Když se postavilo všech 22 hráčů na hřiště, byl to extrém. Osečnou ale chápu. Pokud nebylo jejich hřiště připraveno, je lepší to odehrát takto,“ ukázal pochopení Jaromír Hetver, kouč Jablonného.

Ten mohl být po zápase nakonec spokojený. „Jeli jsme tam s cílem zvítězit, a to se povedlo. Je to pro nás důležité. Rezerva Hrádku také vyhrála a bude to zajímavé. Co se týče samotného zápasu, byli jsme v prvním poločase možná o trošku lepší. Naopak ve druhé půli byl o něco lepší soupeř. Hraje se ale na góly a těch jsme dali více,“ pochvaloval si.

Hlavně úvod zápasu měl jeho celek lepší. „Povedl se nám vstup do utkání, kdy jsme měli dvě šance, které jsme neproměnili, ale byli jsme pořád na míči. Pak se hra trochu vyrovnala a Osečná se ve 39. minutě dostala do vedení. Nám se povedlo ještě do poločasu vyrovnat. To bylo velmi důležité,“ uvědomoval si, jak zásadní bylo vstřelit gól do šatny.

Podobně viděl první dějství také jeho protějšek. „Prvních patnáct minut jsme se spíše zahřívali. Soupeř byl lepší a vytvořil si jednu velkou šanci, kdy nás podržel brankář Ticháček. Poté jsme se rozehráli a byli na tom kombinačně lépe. Jablonné spíše nakopávalo balony a hrálo silový fotbal,“ popisoval František Pittner.

Vzápětí na svá slova navázal. „Po dobré akci po křídle jsme šli do vedení po brance Hobbse. Bohužel těsně před pauzou jsme dostali smolný gól, který snad ani nechtěli. Hodili dlouhý aut a ve skrumáži se to odrazilo od zad jejich hráče do brány,“ povzdechl si trenér Osečné.

Ve druhém poločase byly k vidění další tři góly, z toho dva do domácí sítě. „Po přestávce se začalo hrát nahoru dolů a bylo to spíše o chybách. Nebylo to tolik o fotbale, ale spíše o tom, kdo to urve silou. Nakonec rozhodl šestnáctiletý kluk z lavičky, který přišel na hřiště a za pět minut dal gól,“ pochválil Hetver střídajícího Michala Součka.

Lodivod Osečné si všiml změny taktiky hostujícího celku. „Druhá půlka byla dost bojovná. Soupeř přitvrdil a podstupovali jsme mnoho soubojů. Jablonné se pak dostalo do vedení po rychlé akci Čermáka, který je šikovný. Následně jsme převzali iniciativu a snažili se o vyrovnání. To přišlo po krásné patičce Olbricha po standardní situaci. Vzápětí jsme však ztratili balon na polovině po laxní rozehrávce a tečovaná střela přelétla přes našeho gólmana. Pak už to bohužel nešlo,“ přiznal Pittner, že v závěru domácím došly síly.