Žlutočerný celek sehrál během zimní přestávky pouze jedno přípravné utkání proti libereckému Vesci, který hraje o soutěž výše a bylo to znát. „Soupeř přijel skoro s kompletním A-týmem, pouze dva hráči byli z rezervy. Podle toho vypadal i výsledek, kdy jsme prohráli 0:5. Účel to ale splnilo. Zaběhali jsme si a vyzkoušeli ještě nějaké hráče na nezvyklých postech. Vesec byl lepší a své šance proměňoval. My naopak když jsme si nějakou vytvořili, nedokázali jsme překonat jejich gólmana, který chytal dobře,“ pochválil soupeřova muže mezi třemi tyčemi.

Osečné se povedlo přes zimu zajímavě posílit. „Podařilo se nám přivést Martina Holubce z Poniklé (III. třída, okres Semily). Jedná se o stopera, který se přestěhoval do Českého Dubu a měl zájem u nás hrát. Přišel také záložník z Ukrajiny, který se zapojil do tréninků přibližně na konci února. V zápase vypadal solidně, ale potřebuje ještě potrénovat. Řešíme u něho administrativu, aby za nás mohl hrát,“ prozradil trenér.

Vyprázdnila se také marodka. „Ještě se nám uzdravili tři hráči, kteří byli mimo ke konci podzimní části, což je pro nás další posílení,“ pravil Pittner s nadšením v hlase.

Velké ambice u jeho celku ale nehledejte. „Chceme pokračovat v tom, co jsme hráli na podzim. Bavit diváky i hráče. Na postup to určitě není, takto nepřemýšlíme. Nechceme se strachovat o sestup a ideálně hrát nejhůř střed tabulky. Žádné velké cíle nemáme. Docházka totiž není ideální a navíc je to u nás specifické,“ zůstal na závěr lehce tajemný.

Osečná vstoupí do jarní části v neděli 24. dubna domácím zápasem proti Jablonnému. Zápas tabulkových sousedů se odehraje na umělé trávě v Českém Dubu.