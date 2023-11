„Byl to od nás pěkný fotbal, ale nesmyslně jsme ztratili body. V prvním poločase jsme měli minimálně čtyři gólové příležitosti, ale využili jen dvě. Paradoxně po dvou naších gólovkách v úvodu přišla první standardní situace hostů a prohrávali jsme. Poté se nám povedlo otočit na 2:1 a za tohoto stavu se šlo do kabin. Mohli jsme ale přidat klidně další dva nebo tři góly a bylo by po Osečný,“ litoval David Jalovičár, asistent trenéra domácích.

Všechny trumfy drželi ve svých rukou, ale opět přišlo hloupé vyloučení a jejich hra se sesypala jak domeček z karet. „Vyšli jsme na druhou půli, přišla standardka a bylo vyrovnáno. Vzápětí nesmyslná penalta a prohrávali jsme 2:3. Údajně byl faul ve vápně při skrumáži během centru. Následně byl vyloučen Kolenkár, který řekl rozhodčímu: „Co to pískáš ty magore, to nebyl faul.“ a už se to vezlo. Přišla deka, hádky, nadávky a bylo po fotbale,“ kroutil hlavou Jalovičár.

Poslední utkání navíc sehrají proti lídrovi soutěže, kde se ziskem bodů příliš počítat nemohou. „Teď nás čeká dohrávka s Arsenalem Česká Lípa na umělé trávě ve Frýdlantu, a to bude těžké. Navíc opět nedohrál útočník Dušan Nulíček, který má snad už chronické zranění. Vždy vydrží 50 minut a pak ho píchne ve svalu,“ dodal smutně asistent.

Vesec nemůže po další prohře přijít sudímu na jméno. Byl jsem zhnusen, řekl Háza

To hosté měli po zápase úsměvy na tvářích. „Domácí si zápas prohráli sami. V první půlce nedali tři samostatné úniky na naši bránu. Do pauzy to mohlo být klidně 5:1 pro Nové Město. Pak se více zajímali o rozhodčího, což nám vyhovovalo. Říkali, že to byl asi čtvrtý zápas, který jim ovlivnil rozhodčí. Byli úplně vytočení. Sudí mohl rozdat klidně více červených. Já si navíc nemyslím, že by rozhodčí byli marní. Samozřejmě tam byly situace na jedné i druhé straně, které neodpískal, ale nebyl špatný,“ přidal svůj pohled na věc trenér Osečné Miroslav Bergr.

Důležitý moment v podobě pokutového kopu viděl úplně jinak, než jak to popisovala domácí strana. „Penalta byla jasná. Náš hráč nabíhal ve vápně na centr a obránce ho rukama svalil na zem. Jejich smůla byla, že rozhodčí koukal přímo na tento souboj. Následně domácí hráč řekl rozhodčímu „Čů*áku.“. On mu odpověděl, že pokud to zopakuje, dostane červenou, načež mu řekl něco ve smyslu: „Kup si brejle, ty magore.“ a vyloučil ho,“ nechápal chování domácích.

Po prvním dějství to však na vysokou výhru nevypadalo. „Po prohraném poločase jsem hráče v kabině seřval, že vůbec nehrajeme tak, jak jsme si řekli. Byli jsme hrozně roztažení v záloze. Hned po pauze šli k sobě, ťuk ťuk a gól. Přesně tak, jak jsou zvyklí. Domácí pak začali hrát zákeřně a i jejich trenéři je uklidňovali. Do konce zápasu už to nebyl moc fotbal a nám se díky nekoncentrovanosti domácích povedlo přidat další branky,“ pochvaloval si Bergr.