David Jalovičár po třetí porážce říkal, že je potřeba konečně zabrat, a to se povedlo. „Tým hrál opravdu dobře. Našeho brankáře skolila střevní viróza, takže do brány musel hráč z pole Šindler. Prvních dvacet minut bylo docela vyrovnaných, po gólu jsme ale začali být lepší. Soupeři se chvíli před poločasem sice povedlo snížit z náhodné akce, ale to bylo vše,“ pochvaloval si.