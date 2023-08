Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Začali jsme ze zabezpečné obrany a chtěli hrát na brejky, protože jsme si byli vědomi kvality soupeře. Po kombinační akci jsme se dostali do vedení. Soupeř hrál po vápno, ale bez gólových příležitostí. Naopak my jsme mohli do poločasu ještě dvakrát udeřit, ale jednou so Šindler nepohlídal ofsajdové postavení a podruhé nesmyslně přihrával, místo aby zakončil,“ kroutil hlavou asistent trenéra Nového Města David Jalovičár.

Pak přišel zlomový moment utkání. „Vše spělo ke klidné poločasové výhře, ale přišlo nesmyslné vyloučení Kolenkára, kterému přeskočilo v hlavě. Kopali jsme standardní situaci, které se vůbec nepovedla a míč letěl vysoko nad. Petr Kolenkár ale vzápětí udeřil hlavičkou protihráče a byl vyloučen. Celou druhou půli jsme museli hrát v deseti,“ nechápe Jalovičár.

Do druhé půle se tak šlo s jasným cílem. „Apelovali jsme na hráče, abychom rychle neinkasovali, což se bohužel nepovedlo a už ve 48. minutě Jablonné srovnalo. Jakoby se ale gólem uspokojili, přestali hrát a byl to vyrovnaný fotbal. V 87. minutě jsme měli gólovou příležitost, kdy jsme opět místo zakončení přihrávali a z brejku jsme dostali po hrubé chybě v obraně gól na 1:2,“ litoval průběhu zápasu asistent trenéra.

Hosté se na vítězství nadřeli, ale s tím počítali. „Čekal nás těžký a nevyzpytatelný soupeř. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý, domácí byli více na balonu a nám chyběl větší pohyb a nasazení. Už ve 13. minutě jsme inkasovali branku a Nové Město se tak dostalo do vedení,“ hodnotil začátek zápasu trenér Aleš Kotek.

„Ani to nás nenakoplo k lepšímu výkonu. I když tam nějaké příležitosti byly, chyběl nám klid v zakončení a nebyli jsme dostatečně důrazní. V samotném závěru první půle domácí hráč nesmyslně udeřil Michala Janďuru do obličeje a viděl červenou kartu. Podle mě to byl rozhodující moment,“ okomentoval zkratové jednání Kolenkára.

Věděli, že do druhého dějství mají nabito. „V kabině jsme si řekli, co je potřeba zlepšit a hned po přestávce to přineslo ovoce, když se ve 48. minutě podél brankové čáry uvolnil Řehák a našel volného Pavla Lufta, pro něhož nebyl problém skórovat. Domácím postupně docházely síly, ale stále byli velmi nebezpeční směrem dopředu. Náš brankář Matyáš Bláha předvedl minimálně tři výborné zákroky a podržel nás,“ pochválil Kotek muže mezi třemi tyčemi.

Dlouho však nepřicházel druhý gól. „Kluci se snažili strhnout vedení na svou stranu, ale to se nedařilo. Bojovali jsme ale až do konce a v 88. minutě přišel nejhezčí moment zápasu. Filip Čermák vybojoval ve vápně skoro ztracený míč, nahrál bráchovi Lukášovi, který posunul balon do vápna, kde číhal David Řehák a nádhernou střelou do pravé šibenice rozhodl zápas,“ popsal trenér vítěznou trefu.

Domácí tým si vysloužil pochvalu. „Musím uznat, že Nové Město bylo rovnocenným soupeřem. V některých fázích zápasu byli lepší, ale k nám se přiklonila pomyslnná štěstněna a odvezli jsme si domů vydřené, ale krásné tři body,“ dodal Kotek spokojeně.