„S umístěním samozřejmě nejsme spokojení. Chtěli jsme být v klidných vodách tabulky, což se nám nepodařilo díky naší nedisciplinovanosti. Byli jsme často vylučovaní a dostávali vysoké tresty. Červených karet bylo strašně moc. Souviselo to také s výkony rozhodčích, se kterými nejsme za tento půlrok spokojení. Neříkám, že to vždy bylo vinou rozhodčího a nepřispěli jsme tomu svým chováním, ale v některých zápasech to bylo dost jednostranné. Převážně ve venkovních zápasech na stranu domácího družstva. Bohužel jsme na konci republiky a většina týmů je z Českolipska, kde podle mého Nové Město nechtějí,“ přemýšlí nahlas David Jalovičár, co stojí za odlišnými výkony sudích ve venkovních zápasech.

Jeho celek měl navíc poměrně rozsáhlou marodku. „Také jsme bojovali se zraněními. Hodně nám chyběl Dušan Nulíček, který když nenastoupil, bylo to znát. Jestli odehrál třetinu zápasů, je to hodně. Tréninková morálka byla také špatná. Máme pět kluků z Liberce a je problém, aby dojížděli pravidelně trénovat. S náladou v týmu, která panovala, nebyl v trénincích takový morál, jaký bychom si představovali,“ smutně zakroutil hlavou.

Ne vždy to ale vypadalo špatně. „Měli jsme i dobré zápasy. Například když jsme doma rozstříleli Kamenici 6:1, myslel jsem, že se mančaft zvedne, jenže hned další zápas jsme remizovali v Nové Vsi 3:3. Nemáme problém se střílením branek, ale horší je to v obranné fázi. Musím určitě vyzdvihnout brankáře Dostála, který nás i přes špatnou obranu držel v každém utkání a přislíbil nám, že zůstane také na jaře. Ke konci podzimu jsme se pak trochu zvedli, ale přišla smolná porážka v Lindavě, kde jsme ztratili vyhraný zápas chybami v posledních minutách,“ pokrčil rameny předseda Nového Města.

Sehnat posily do daleké obce není jednoduché. „Přes zimu musíme zapracovat na posílení a zkvalitnění kádru hlavně v obranné fázi. Je ale těžké k nám někoho sehnat. Když už se někdo povede, je z Liberce a stojí to peníze. Nemůžeme si ale dovolit hráčům platit. Jediné, co platíme, jsou pohonné hmoty,“ přiznal Jalovičár.

O setrvání v krajské soutěži se chtějí poprat. „Do jarní části vstoupíme s vědomím, že nemáme co ztratit. Budeme bojovat, rozhodně se chceme v B třídě udržet. Samozřejmě když to nepůjde, přes koleno to lámat nebudeme. O okresním přeboru se ale zatím v žádném případě nebavíme,“ dodal rázně.