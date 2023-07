V příštím roce by chtělo hrát Nové Město rozhodně výše. „Do nového ročníku chceme vstoupit lépe než do toho prvního v soutěži. Ambice ale nemáme velké, jelikož nás opustilo hned pět hráčů. Do Nového Města se těžko shání adekvátní náhrady. Brankář šel zpět do Raspenavy. Matěj Nevečeřal odešel do Krásné Studánky, Ivan Šmidrkal po domluvě do Višňové, kde dlouhá léta působil a přál si tam ukončit kariéru. Jiří Lode neměl ambice na B třídu a chce hrát nižší soutěž a posledním je mladý Suk, který šel na zkušenou do Jindřichovic,“ vypočítává asistent trenéra citelné ztráty.

Alespoň dvě posily ale klub prozatím přivedl. „Podařilo se nám získat gólmana ze Žibřidic Matěje Dostála a do pole Michala Halouna z Dolní Řasnice. To jsou zatím jediné posily, které jsme dokázali přivést. Pracujeme ale dále na zkvalitnění kádru. Doufám v uzdravení opor a věřím, že zůstanou fit,“ klepe při tom na zuby.

Také očekává, že by B třída mohla jít s úrovní lehce dolů. „Po postupu Ruprechtic a Rapidu do vyšší soutěže a doplnění B třídy hlavně týmy z okresů věřím, že by pro nás mohla být soutěž hratelnější. Chtěli bychom hrát v klidném středu tabulky a ne pod stresem s myšlenkami, jestli se zachráníme nebo spadneme,“ má jasno o ambicích v nové sezoně.

V Novém Městě už se také připravují na nový ročník. „Začali jsme v pondělí 17. července. Tréninky jsou v plánu 3x týdně (pondělí, středa, čtvrtek) a na soboty jsou naplánována přátelská utkání. 22. července budeme hrát s Desnou, o týden později nás čekají Lučany a generálku sehrajeme s celkem JOKERS,“ prozradil soupeře Jalovičár.