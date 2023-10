„Začátek zápasu nám vyšel, Venca Černý dal gól po krásné a rychlé akci. Poté se prosadil Luboš Suk po kombinační akci, když střílel mezi nohy gólmana. Dušan Nulíček pak udělal ve vápně kličku brankáři, který ho fauloval a sám Dušan proměnil nařízenou penaltu a zvýšil už na 3:0. Vypadalo to, že to bude pouze otázka skóre, ale nebylo tomu tak,“ zakroutil hlavou David Jalovičár, asistent trenéra domácích.

Cvikov totiž o čtyři minuty později snížil, když proměnil pokutový kop. „Penalta proti nám, ze které soupeř snížil, byla také jasná. Náš obránce rukami otočil útočníka ve vápně. Cvikov se gólem vrátil do hry. Druhá půle už byla spíše od vápna k vápnu bez větších šancí. Soupeř pak snížil v 65. minutě na rozdíl jediné branky a strachovali jsme se, aby nedošlo k vyrovnání. To se naštěstí nestalo. Naopak v 80. minutě šel Kristián Suk sám na bránu, ale minul ji,“ vrátil se k situaci, která mohla jeho svěřence definitivně uklidnit.

Přesto nakonec mohlo Nové Město oslavit druhé vítězství v sezoně. „Je to důležitá domácí výhra, kterou jsme po fiasku v České Lípě potřebovali. Příští týden by se navíc měli vrátit Kolenkár a pracovně vytížený Lukáš Pospíšil,“ vyhlíží návrat dvou hráčů Jalovičár.

Cvikov nezachytil začátek zápasu a po půl hodině prohrával už 0:3. Až pak se jeho hráči probudili. „Standardně jsme měli potíže se sestavou a opět vstoupili do utkání naprosto nekoncentrovaně. Domácí si šance vlastně nevytvořili. To jsme za ně udělali my a oni to dodělali. Nové Město vystřelilo třikrát na branku a dalo tři góly,“ nechápal Pavel Sehnal, kouč Cvikova.



„Paradoxně po třetí brance domácích jsme začali hru ovládat. Do poločasu jsme snížili, po změně stran to byla plejáda našich obrovských šancí. Využili jsme ale pouze jednu. To, co jsme nedali, jsem nechápal. Jeden z našich mladších hráčů měl hned čtyři velké příležitosti. Něco by z toho měl prostě dát. Kdyby to skončilo třeba 8:3 pro nás, nikdo by se nemohl divit,“ zdůraznil.



Oba celky se po vzájemném zápase srovnaly na sedmi bodech, Cvikov vinou horšího skóre spadl na předposlední místo. „Není to první zápas, kdy jsme na začátku neměli tu pravou koncentraci. Je to asi moje chyba, musím se nad tím zamyslet. Hráčům říkám, že to je jako v kině. Prostě se začne hrát a oni musí být připraveni. Fotbal přitom umíme, ale díky těm špatným vstupům do utkání už nám utekl třetí zápas. Tady jsme prostě body zbytečně ztratili. Byli jsme nedůrazní v našem vápně a nedůrazní v koncovce. Zápasů je ale ještě hodně, věřím, že se to bude zlepšovat,“ dodal Pavel Sehnal.