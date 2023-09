„Byla to taková utrápená výhra. Prvních deset minut jsme byli jasně lepší, na soupeře nastoupili a rychlostně ho přehrávali po krajích. Tomáš Marx hrál úplně jinak než v předchozích zápasech. Dostal kapitánskou pásku, kterou si vymodlil a bylo to na něm znát. Hrál daleko více pro tým. Jen za prvních patnáct minut připravil spoluhráčům tři šance,“ chválil domácí kouč svého útočníka.

Úvod zápasu jeho svěřencům vyšel. „Dali jsme rychlý gól hned v 6. minutě a měli další šance. Po čtvrthodině ale najednou jako když utne a přestali jsme hrát a soupeř nás začal přehrávat uprostřed hřiště. Po Hrádku to byl druhý nejsilnější soupeř, kterého jsme potkali. Měli ale trochu smůlu a nám zachytal brankář. Do přestávky jsme se spíše bránili a pomáhali si dlouhými balony na rychlé hráče dopředu,“ popisoval Martin Kverka první dějství.

Uznal, že soupeř byl po přestávce aktivnější. „Druhou půlku jsme začali ospaleji. Nechtěli jsme s nimi hrát po zemi, protože v tom byli lepší. Tak jsme stále nakopávali dlouhé míče na Marxe, který neprohrál snad jediný souboj, prodlužoval vše za sebe a měli jsme mnoho šancí. Nakonec z toho byly dvě branky a ubojované vítězství. Chvílemi se na to ale z naší strany nedalo dívat, kluci se pořád sžívají. Ale zvedá se to a konečně jsme získali tři body,“ oddechl si.

Velkým přínosem může být příchod staré známé tváře. „Vojta Brož u nás dříve působil. Když se sestoupilo do okresu, ozvalo se mu Doubí a šel do A třídy, kde se vykopal. Už není tak neklidný a je kvalitnější. V Doubí měl možná nějaké rozepře s trenérem Sulem. Předseda Venc nejprve nechtěl vůbec slyšet o jeho hostování, ale nakonec jsme se domluvili do zimy a pokud se nebude chtít vrátit, koupíme ho,“ prozradil detaily transferu trenér Nové Vsi.

Jablonné prohrálo gólem v závěru. Zápasu by slušela remíza, myslí si Kotek

Vedoucí hostů ví, že ze zápasu šlo vytěžit víc. „Byl to zápas dvou vyrovnaných týmů, ve kterém rozhodla lepší koncovka soupeře. Po vyrovnání jsme do konce poločasu měli územní převahu, která ale nic nepřinesla. Po změně stran na nás domácí vlétli a šli opět do vedení. Posledních patnáct minut jsme je zamkli, měli šanci, dali tyčku. V úplném závěru šel do útoku i brankář. Domácí to potrestali a dali třetí gól,“ řekl Oldřich Beránek.

Staré Splavy padly podruhé v řadě a propadly se do středu tabulky. „Stále se seznamujeme se soutěží. Čekal jsem lepší výsledky, tragédii z toho neděláme, před námi je ještě hodně kol. Musíme ale začít sami u sebe,“ ví Beránek.