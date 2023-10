Do druého poločasu byl plán jasný. „O pauze jsme si v kabině něco řekli a chtěli vlétnout na soupeře. Snažili jsme se, měli tlak, ale nedařilo se nám skórovat. Deset minut před koncem dal soupeř z ojedinělé standardní situace čtvrtý gól a bylo po zápase,“ litoval.

Kverkovi se vůbec nelíbil výkon hlavního rozhodčího. „Koncovku zápasu ovlivnil hlavní sudí. Někde od 70. minuty předvedl hrozný výkon. Většinu sporných situací rozhodoval proti nám. Navíc jeho přístup byl arogantní až urážlivý, kdy urážel hráče na hřišti. Dovolil si i nemístné poznámky právě k Čuprovi, který se na něho obořil a dostal žlutou kartu. Poté musel být střídán, protože se bál, že by nedohrál a sudímu ještě něco řekl,“ nechápavě kroutil hlavou.

V boji proti špatným výkonům sudích se ale cítí poměrně bezmocní. „Na rozhodčího jsme si oficiálně nestěžovali, protože to nemáme za potřebí. Stejně to nemá smysl a pak to odnášíme my. Není to poprvé, co se nám tohle stalo. Nevím, jestli je to nováčkovská daň. Musíme zapnout, nejsme na tom moc dobře. Máme pouze dva body náskok na sestupové místo. Snad se nám to podaří v neděli v Kamenici,“ doufá Kverka.