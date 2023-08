Domácí srážela hlavně špatná produktivita. „V první půli jsme měli asi tři šance, ale proměnili jen jednu. Soupeř skóroval dvakrát a navíc ještě neproměnil penaltu, kterou skvěle chytil brankář Bobek. Bohužel jsme hned po přestávce inkasovali třetí gól prakticky z ničeho. Hráč prošel z autu mezi třemi a odražený míč se po střele dostal přímo na nohu Greplovi, který dorážel do prázdné brány,“ pokrčil kouč rameny.

„Poté Hrádek zalezl a hráli jsme celý druhý poločas na jejich polovině. Do vápna létalo mnoho centrů, ale neměli jsme žádného hlavičkáře. Jeden se mi zranil v Doksech a Radzinevičius bude až příští víkend. Chyběli nám dravci ve vápně. Marx byl na vše sám. Byl jediný, kdo chodil do vzdušných soubojů a když je vyhrál, nebyl nikdo za ním, kdo by mu pomohl. Apeloval jsem na hráče, ať střílí, protože soupeř měl velmi mladého brankáře, ale místo toho jsme se snažili vše dovízt až do brány. Výsledek úplně neodpovídá obrazu hry hlavně ve druhém poločase. Na druhou stranu Hrádek si výsledek zkušeně pohlídal a byl to zatím nejtěžší soupeř, kterého jsme potkali,“ vysekl Kverka poklonu hostujícímu celku.