Přitom rozdíl mezi okresním přeborem a I.B třídou podle něj není tak zásadní. „Přiznám se, že s kádrem, který máme, bychom možná měli starosti i v okresním přeboru. Loni jsme možná měli ještě kvalitnější kádr než letos po postupu. Když se podíváte na Osečnou, která má stejný mančaft a hraje vršek tabulky v B třídě, tak ten skok není zase tak velký, co se týče kvality. My se vydali cestou omlazení a na podzim jsme neměli tak kvalitní kádr, abychom mohli porovnat obě soutěže. Myslím si ale, že je to podobné,“ dodal.

Je jasné, že v týmu jsou potřeba nové tváře. „Nějaké posily jsou na cestě a přes zimu se vrátí všichni zranění kluci. Věřím, že se v prvních jarních kolech zlepšíme a chtěli bychom držet střed tabulky a udržet se v B třídě,“ přeje si kouč jedenáctého celku.

Hlavní posilou by měl být obránce, který prošel slavným Dynamem Kyjev. „Trápily nás pozice stopera, středního záložníka a levého beka, kde jsme měli zranění a hráli tam nezkušení kluci. Stopera už máme. Přišel k nám kluk z Ukrajiny a musím říct, že má perfektní kvalitu. V České republice je třetím rokem, ale nikde nehrál. Oprášil kopačky, přišel na trénink a je jeden z těch lepších hráčů. Pak z něho vypadlo, že prošel komplet juniorkou Dynama Kyjev, a je to na něm vidět,“ usmál se Kverka.

Dále jeho tým loví u konkurenta v soutěži. „Levého beka se pokusíme získat z Jablonného, konkrétně se jedná o Radima Čadka. S hráčem jsme domluveni, ještě se musíme dohodnout s klubem, se kterým budeme řešit také změnu hostování Tomáše Marxe v trvalý přestup, kolem kterého krouží snad polovina týmů z krajského přeboru a nabízejí mu peníze. Ve Vsi má ale kamarády a minimálně na jaře chce zůstat i přesto, že u nás bude hrát nadále zadarmo,“ řekl trenér hrdě, že se mu povede udržet kvalitního útočníka.

A to by nemělo být vše, co se týče nových hráčů. „Máme ještě jednu posilu na post středního záložníka, opět z Ukrajiny, ale tam je to trochu složitější, protože už v Česku hrál a domlouváme se s jeho klubem na přestupu. Navíc se o něho ucházejí další týmy. Trénuje ale s námi a chtěl by zůstat a s klubem jsem předběžně domluven na přestupní částce. Mělo by to tedy dopadnout na 99%, ale nechci to specifikovat, o koho se jedná,“ zůstal Kverka raději tajemný.