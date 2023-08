„Měly to být jasné tři body. Bohužel jsme neproměnili asi pět tutových šancí. Soupeř vůbec nic neměl, jen se bránil a hrál nakopávané balony. Z první šance, kterou měli, dali gól. Brankář nakopl míč za obranu, kde si ho útočník zpracoval, obešel našeho gólmana a skóroval. Od té doby Cvikov zalezl a my je dobývali do plné obrany,“ litoval průběhu trenér domácích Martin Kverka.

Po přestávce se dočkali alespoň prvního gólu v B třídě. „Ve druhém poločase jsme na ně ještě více zatlačili a pramenil z toho vyrovnávací gól Marxe, kdy se prosadil jeden na jednoho. Nadále jsme tlačili, ale své další šance neproměnili. Měli jsme ještě závěrečný tlak po prostřídání, ale ani ten nevedl k vítěznému gólu,“ smutnil lodivod Nové Vsi.

Jediný gól domácích vstřelil novic v kádru Tomáš Marx. „S novou posilou jsme spokojení. Chtěl bych se vyjádřit k jeho údajnému útěku z Vesce. Tomáš přišel na náš 'přátelák' v Mníšku a zeptal se, jestli by si s námi mohl zahrát, že zná pár kluků. Po zápase mi řekl, že by chtěl za každou cenu pryč z Jablonného a že tři týdny trénuje s Vescem, ale že se kluby mezi sebou nemohou dohodnout a jemu to vadí, protože chce mít jistotu, kde bude hrát,“ začal vysvětlovat situaci Kverka.

„Zavolal jsem tedy do Jablonného, kde mi tuto verzi potvrdili. Vesec měl neskutečné podmínky na jednoduchou smlouvu o hostování a Jablonné na to nechtělo přistoupit. Domluvili jsme se s nimi tedy na jednoduché smlouvě s opcí za nějakou částku. Buďto se v zimě vrátí zpět nebo zůstane u nás a doplatíme tabulkovou cenu. Vše bylo vyřešeno během dvou hodin,“ řekl trenér k celé kauze.

Zkoušená posila Vesci utekla. Jednání nechápu, kroutí hlavou Háza

Trenér Cvikova nesouhlasí s tvrzením, že měla Nová Ves jednoznačně vyhrát. „Hráli jsme na krásném terénu, rozhodčí byli skvělí. My jsme skončili minulou sezonu s malým počtem hráčů a stejně jsme začali i teď. Dá se říct, že to byl opticky vyrovnaný zápas. Zdálo se, že domácí měli míč více na kopačkách, my jsme hrozili z nebezpečných brejků. Ale nedokázali jsme je proměnit. To je naše bolest, na tom musíme pracovat. Je potřeba pochválit našeho brankáře, podržel nás. Za mě je to zasloužená remíza. Kluky musím pochválit, odvedli poctivý výkon,“ hodnotil zápas Pavel Sehnal.