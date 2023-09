„Ze začátku byla hra vyrovnaná. Šli jsme do vedení, ale domácí ještě do poločasu skóre otočili. Zlomovým momentem byla neproměněná penalta ve druhém poločase. Následně udělal náš hráč dvě chyby v rozmezí dvou minut, namazal soupeři, který odskočil na 1:4 a bylo po zápase,“ smutnil vedoucí Nového Města.

Jeho celek trápí nedisciplinovanost i zranění. „Dohnaly nás červené karty z předešlých zápasů. Museli nastoupit chlapi, kteří tři roky nehráli fotbal. Navíc máme ještě dva zraněné hráče, to je celkem čtveřice hráčů ze základní sestavy. Pátý a šestý inkasovaný gól už byl jen zmar,“ pravil smutně Radek Suk.

Nová Ves po čtyřech utkáních opět naplno bodovala. Bylo to utrápené, řekl Kverka

Od začátku to na jednoznačné vítězství Lokotky nevypadalo. „Zápas byl zase stejný, jako ty předešlé. Neproměnili jsme řadu šancí a do vedení šel soupeř. Největší rozdíl byl ale v tom, že pak jsme šance proměnili. Hlavně díky Vencovi Sedláčkovi, který se vrátil z Jestřebí a trefil se hned čtyřikrát. Pro nás je to velká posila, jelikož ty klíčové příležitosti dokáže proměnit. Za stavu 2:1 jsme měli štěstí, přežili jsme penaltu soupeře. Od té doby jsme měli utkání pod kontrolou. Věříme, že se to teď zlomí a že budeme dávat góly a sbírat body,“ doufá Viktor Česenek.

Co řekl kapitán k návratu Sedláčka? „Venca to tady moc dobře zná a má tady hodně kamarádů. Co říkal, tak se k nám chtěl vrátit. Dal čtyři góly, takže my jsme určitě rádi,“ pravil spokojeně.

A co řekl samotný kanonýr Václav Sedláček? „Neustále jsem sledoval, co se na Lokotce děje. Tým hrál dobře, ale nedával branky a smůla se mu lepila na paty. Dohodli jsme se tedy, že pokud mě Jestřebí pustí, tak se vrátím do České Lípy. Nakonec se to všechno povedlo,“ uzavřel hodnocení čtyřgólový střelec.