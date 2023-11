„Na té umělce jsme nikdy nebyli a když jsme přijeli, byli jsme překvapení, jaké je to letiště. Byli jsme z toho ze začátku trochu špatní, ale nějak jsme to ustáli a zvítězili. Musím říct, že domácí měli hodně šancí. Nám ale zachytal gólman. Kdyby byl poločas 3:1 pro Lokotku, nikdo by se nemohl divit,“ uznal sportovně trenér Nové Vsi Martin Kverka.

Dle jeho slov to nebyl příliš koukatelný fotbal. „Bylo to strašně ubojované. Marx dal naštěstí góly na konci obou poločasů a zbytek jsme ubránili a ukopali. Konečně jsme urvali další tři body. Je to hodně důležité vítězství, protože se hrálo o šest bodů. Před zápasem jsme měli jen o bod více než soupeř,“ uvědomoval si kouč.

Přechod z přírodní trávy na umělou jeho svěřencům nevadí. „Už tři týdny trénujeme na umělé trávě ve Vratislavicích, takže jsme si na to zvykli. V tomto počasí je určitě lepší hrát na umělce, než začít na trávě a po patnácti minutách hrát na oraništi. Jsme rádi, že se poslední dvě kola odehrála na umělém povrchu,“ byl spokojený Kverka.

Nedisciplinovanost stála poslední Nové Město body. Deka, hádky a bylo po fotbale

To na domácí straně spokojenost nepanovala. Důležitý zápas Lokotka nezvládla a stále je tak namočena do boje o záchranu. „Výsledek nás samozřejmě mrzí. Opět jsme si vytvořili hodně šancí, ale tentokrát byla koncovka špatná. Hosté šli z ojedinělé akce do vedení. My jsme se pak snažili vyrovnat, ale prostě to nevyšlo. Druhý gól přišel v závěru, kdy už jsme vrhli všechny síly do útoku,“ konstatoval Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

Ten si pak postěžoval na výkon rozhodčích. „Tohle nedělám, ale výkon rozhodčích byl doslova strašný. To nám taky moc nepřispělo. Víme, že Nová Ves byla v tabulce kousek od nás, ztráta bodů nás mrzí. Čeká nás ještě dohrávka s Kamenicí, tu chceme zvládnout,“ burcuje celý tým.