Ten byl také hodně nespokojený s hrací plochou, na které se hrálo. „Nechci se snad ani vyjadřovat k terénu. Hřiště je z kopce. Výškový rozdíl mezi brankami je tak šest metrů. Hrbolatý, prolezlý krtkama, takže to bylo o kotníky. Navíc tam nemají vodu, s trávou to nemá mnoho společného. Jestli jsme postoupili do B třídy s tím, že si zahrajeme na kvalitnějších hřištích a utkání budou řídit kvalitnější rozhodčí, ne vždycky tomu tak je. Všechny týmy to tam ale budou mít stejné, nedá se nic dělat,“ pokrčil Martin Kverka rameny.