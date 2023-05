Hosté byli rozčarovaní z výletu do českolipského okresu. "V Kamenici bylo velmi nepříjemné prostředí. Začalo to už před zápasem, kdy jsme měli podobné dresy a oproti všem zvyklostem nás donutili se převléknout a hrát v jejich starých bílých trikách. Bylo nám řečeno, že si máme vozit svoje dresy, což jsem na této úrovni ještě nezažil," kroutil nechápavě hlavou asistent trenéra David Jalovičár.

V kritice na domácí klub pokračoval. "Takhle arogantní lidi jako v Kamenici jsem ještě neviděl. Chovali se k nám jako dobytkové. Zápas navíc pískal mladý rozhodčí, který to absolutně nezvládal. Na tom hřišti je všechno strašně blízko, nechápu, jak může být zkolaudované pro soutěže. Hned za hrací plochou jsou stráně, žádná technická zóna na střídačkách. Katastrofa. Tam už snad nepojedu," chrlil ze sebe.

Poté přešel na samotné hodnocení zápasu. "Hřiště bylo hrozné, strašně měkké. Utkání pro nás ale začalo dobře, dostali jsme se do vedení z penalty. Oni vyrovnali také z pokutového kopu, ale myslíme si, že byl neoprávněný. My pak dali branku z rohového kopu a další penalty. Kamenice snížila opět po přísném trestňáku, ale musím uznat, že jejich hráč to trefil parádně. Takový kanón jsem ještě neviděl. Balon se ani nehnul a zaplul přímo do šibenice. V 89. pak domácí vyrovnali na 3:3, když se nám nepovedlo odvrátit míč z vápna," smutnil po ztrátě dvou bodů.

I přes překvapivou remízu nejsou v Novém Městě s výsledkem spokojeni. "Jsme zklamaní, protože ještě v 84. minutě jsme vedli 3:1. Měli jsme vyhrát. Očekávali jsme také více od střídajících hráčů. Před zápasem bychom bod brali, ale po jeho průběhu jsme odjížděli zklamaní, s prominutím nas*aní," řekl Jalovičár závěrem.

Derby bez vítěze, slabý výkon rozhodčího v Pěnčíně nebo kanonáda Bílého Kostela

Vratislavice nad Nisou - RAPID Liberec 1:3 (1:1)

V libereckém derby uspěl favorit, ale průběh utkání smazal tabulkové postavení. "Chvílemi jsme soupeře i přehrávali. Nevypadalo to jako souboj posledního celku s týmem, který bojuje o první místo. Nepovedlo se nám ale dotáhnout náznaky šancí do kvalitního zakončení. Rapid se v první půli nedostával příliš do hry. U hodně balonů byli druzí. My je nechali spíše tvořit a čekali jsme na brejky," poodkryl Daniel Vlk, trenér domácích, zápasovou taktiku.

Také v tomto utkání nebyla nouze o sporný moment. "U gólu na 1:2 byli naši hráči hodně naštvaní. Podle nich brankář sebral míč na brankové čáře, ale pomezní, který stál na hranici malého vápna, odmával rohový kop, ze kterého jsme inkasovali," divil se trenér.

Vratislavice se do šancí dostávají, ale v poslední části hřiště selhávají. "Musíme si více věřit ve finální fázi a zjednodušit hru. Přijde mi, že když už se tam dostaneme, lekneme se toho. Musíme více pracovat s mentálním rozpoložením hráčů a ono to přijde," zůstává Vlk optimistický.