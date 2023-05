"Objektivně byl Hrádek vesměs po celý první poločas lepším týmem. My se trápili a byli oproti nim pomalejší, nedůrazní a nepřesní. Své náznaky šancí ale nedokázal dotáhnout do konce. Až chvíli před pauzou šel do vedení z penalty. Náš brankář neodhadl centr, vyběhl z vápna a po návratu útočníka soupeře srazil, penalta tedy jasná," hodnotil střízlivě bez emocí klíčový moment první půle trenér Vratislavic Daniel Vlk.

Druhé dějství vypadalo ze strany domácích daleko lépe. "Po poločasové přestávce, kdy jsme si něco řekli v kabině, jsme začali hrát lépe a dokázali vyrovnat. Utkání by možná slušela remíza. V 90. minutě ale letěl vysoký balon do vápna, brankář šel do skrumáže, míč neměl a od jeho hlavy se odrazil přímo do šibenice," kroutil hlavou.

Višňová zažila famózní víkend, dvě výhry a před 550 diváky triumf 4:0 v derby

Jak už to tak bývá, u mužů mezi třemi tyčemi jsou chyby nejvýraznější. "Pro našeho gólmana se jednalo o den blbec. Kluci zápas odmakali a nechali na hřišti duši. Když se ale nedaří, tak se vším všudy, že ani štěstí se k vám nepřikloní," smutně pokrčil trenér rameny.

Následující víkend čeká Vratislavice velice důležitý zápas. Zavítají totiž na hřiště dvanácté Jilemnice, která má o pouhé dva body více. "Čeká nás záchranářský souboj. Až na jednoho hráče bychom mohli být konečně kompletní. Sice až na konci sezony, ale aspoň něco. Naděje na záchranu stále žije," vyhlíží Vlk lepší zítřky.

POZVÁNKA: Na konci května, konkrétně 28., se bude ve Vratislavicích konat fotbalový svátek. Domácí tým totiž odehraje utkání proti Cvikovu před televizními kamerami. Zapište si toto datum do kalendáře a přijďte hráče podpořit.