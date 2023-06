FOTO: Svátek fotbalu ve Vratislavicích. Před kamerami ČT hrály se Cvikovem

Projekt NÁŠ FOTBAL, díky kterému se mohou amatérští fotbalisté cítit jako hvězdy, zavítal poprvé do Libereckého kraje. Konkrétně do Vratislavic nad Nisou, kde se hrál záchranářský souboj I.B třídy mezi domácím celkem a hosty ze Cvikova. Zápas odvysílala v přímém přenosu Česká televize a lepší počasí si organizátoři snad ani nemohli přát. Ve slunečný nedělní den dorazilo do místního areálu přibližně na tisíc diváků, kteří si mohli užívat krásnou atmosféru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

I.B třída: V televizním utkání podlehly domácí Vratislavice (ve žlutém) Cvikovu 1:2. | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk

Kanonýr Deníku Gól do šatny vždy pomůže. Cílem je Krajský přebor, sní kanonýr Bárta O minulém víkendu se fotbalisté TJ Sokol Pěnčín vydali v rámci anglického týdne po… Přečíst článek > ,,Strašně jsem se na to těšil a moc si akci užil. K vidění bylo něco, z čeho můžeme mít radost. Ve Vratislavicích, kde žiji, jsme dlouho čekali na něco, co bude fotbalově na úrovni a já to v tomto zápase viděl. Můžeme se bavit o kvalitě a sportovní úrovni, ale já měl radost, že jsme se tu potkali s tolika kamarády a známými," pravil nadšeně na pozápasové tiskové konferenci bývalý fotbalista Luděk Zelenka. Liberecký rodák, žijící právě ve Vratislavicích, neskrýval své nadšení ani nadále. ,,Konečně se povedlo uspořádat přenos z Libereckého kraje. A že to padlo na Vratislavice, je fantastické. Přeji každému rodákovi z jakékoliv vesnice, aby to mohl zažít. Taková událost je vždy fotbalový svátek," pověděl autor 92 ligových branek. Akce se zúčastnil také známý liberecký zpěvák a showman Jakub 'Děkys' Děkan. ,,Moje emoce jsou jako na horské dráze. Nejprve ty pozitivní - byl jsem nadšený, když jsem tu viděl tolik lidí a bylo to krásné. Je tam ale i negativní stránka, a tou je smutek, protože jsem se během zápasu dozvěděl, že střelci neproměněné penalty jsem zkazil maturitní ples, když jsem nepřečetl jeho jméno při příchodu pro šerpu. Navíc jsem byl u toho, když v přímém přenosu neproměnil penaltu. Takže jestli z toho chcete někoho vinit, jsem to jedině já," odlehčil lehce smutnou atmosféru, jelikož domácí Vratislavice podlehly Cvikovu 1:2, když v závěru neproměnily pokutový kop. Ostatně nejen o této situaci mluvil v pozápasovém rozhovoru trenér Daniel Vlk. ,,Prvních dvacet minut jsme zaspali. Soupeř byl pohyblivější, důraznější, hladovější a po naší chybě dal zasloužený gól. Poté se hra srovnala, ale nebyli jsme schopni se dostat do pořádné střely. Tím pádem jsme si za první poločas gól nezasloužili," hodnotil střízlivě. ,,Do druhého dějství jsme prostřídali, abychom zvýšili tlak po stranách a v útoku. Gól jsme vstřelili, pak si vlastního dali a na konci penaltu zahodili. Asi jsou v životě horší situace než tato prohra, i když při pohledu na tabulku hodně bolí. Stále můžeme hrát a udržet se. Nic nevzdáváme a pokračujeme naplno," pronesl odhodlaně kouč Vratislavic. Ohrozí Arsenal nepostup do ČFL? Za sponzory mluvit nemohu, říká předseda To na druhém břehu bylo po výhře samozřejmě veseleji. ,,Utkání mělo náboj sestupu. Zvládli jsme ho lépe i za obrovského štěstí, které se nám po celou sezonu vyhýbalo. Musím poděkovat celému týmu, ať už fotbalistům či funkcionářům, kteří se této akce zúčastnili, za podporu a odpracovaný výkon," vyjmenovával, kdo všechno za úspěchem stojí trenér Cvikova Pavel Sehnal. Nezapomněl zmínit, že lví podíl má na výhře muž mezi třemi tyčemi. ,,Obrovskou zásluhu na vítězství má brankář, který ještě v pátek říkal, že ho nemůžeme vzít na zápas, protože ho bolí záda a musí na dvě injekce. Takovou obrovskou boudu na nás hrál, přitom byl nakonec nejlepší," chválil muže v rukavicích. Dalším mužem v rukavicích, který je ale tentokrát neměl na sobě, byl ambasador hostujícího celku a brankář Slovanu Liberec Olivier Vliegen. ,,Byl jsem moc rád, že zde mohu být. Přestože jsem Belgičan, musím říct, že už se cítím jako poloviční liberečák. Byla to hezká akce, přišlo hodně lidí, počasí ideální. Zápas neměl takovou úroveň, na kterou jsem zvyklý, ale bylo to dobré. Chtěl bych pochválit brankáře Cvikova, který chytal velmi dobře a poděkovat trenérovi a klukům, jak mě přijali a vzali do kabiny," uzavřel tiskovou konferenci čtyřiadvacetiletý gólman.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu