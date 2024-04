Dva zápasy, nula bodů a skóre 3:9. Žlutočerný celek nevstoupil do druhé poloviny B třídy západ šťastnou nohou. Po domácím souboji s Jablonným, ve kterém Osečná padla 2:3 nestačila ve druhém jarním kole na Rovensko a prohrála na jeho půdě vysoko 1:6.

Momentka z prvního jarního utkání Osečné (žluto-černá) proti Jablonnému. Ilustrační foto. | Foto: František Štěpánek

„Bylo to těžké. Chyběli nám čtyři kluci ze základu, takže jsme tušili, že to nebude jednoduché. Vzadu jsme to hodně lepili a bylo to znát. Domácí hráli dobře, více běhali a byli lepší. V poločase to bylo 3:0 pro Rovensko a bylo v podstatě rozhodnuto. Řekli jsme si, že zkusíme snížit, což se povedlo. Následně jsme to otevřeli a nasypali nám další tři góly,“ pokrčil rameny František Pittner, trenér Osečné.

Slovan Liberec má nového majitele. Šéfem bude klubová legenda

Dvě prohry v řadě ho ale nechávají v klidu. „Nic to neřeší. Nemáme velké ambice. Upínáme se k dalšímu kolu, kdy hrajeme doma proti Kamenici a už bychom potřebovali uhrát nějaké body. Nakonec se bude hrát na naší trávě v Osečné. Hřiště je připraveno. Vrátí se tři ze čtyř chybějících hráčů. Věřím, že jednoho zvládneme nahradit,“ doufá kouč.