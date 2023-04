Jablonné v Podještědí - Rapid Liberec 2:1 (1:1)

Hosté ztratili tři body i pozici lídra soutěže. "Utkání jsme nezvládli, soupeř byl na nás velmi dobře připraven. Zápas byl rozkouskován, nedostali jsme se do tempa, nevoněla nám tvrdá hra domácích, ale i takový je fotbal," řekl po utkání na umělce v Heřmanicích trenér libereckých mladých pušek Pavel Jakubec.

Jeho tým nevyužil ani téměř půlhodinovou početní výhodu. Jablonné totiž přišlo v 65. minutě o vyloučeného Davida Řeháka po dvou žlutých kartách. První mu sudí Jan Šedina udělil za dotaz Co to pískáš ty vole? Druhou po vražení soupeře v souboji o míč ze strany loktem do oblasti krku a ramene. "Hra byla tvrdá, to vyloučení do toho tak nějak potvrzuje. Na druhou stranu Jablonné hrálo dobře, v zimě se posílilo a potvrdilo, že jeho výsledky nejsou náhodné," ocenil soka Jakubec a dodal: "Po šesti výhrách jsme prohráli, ale bylo jasné, že to jednou přijít muselo. Utkání jsme si probrali a teď se musíme soustředit na další výzvy. Tenhle typický zápas blbec je potřeba hodit za hlavu."

Cvikov - Ruprechtice 1:2 (1:2)

Hosté rozhodli o své dvanácté výhře v sezoně už v prvním poločase a vyhoupli se do čela tabulky. "Dokázali jsme potvrdit jarní neporazitelnost a vyhrát na hřišti soupeře, který naposledy pokořil Doksy 5:2. Vedli jsme 2:0 a ve druhé půli navíc Feri neproměnil penaltu. Díky poctivému a odpracovanému výkonu jsme ze Cvikova přivezli tři body," uvedl tajemník ruprechtického Sokola Miloslav Cihlář.

I.A třída: První dva celky uspěly, jejich pronásledovatelé zaváhali

Vratislavice - Hodkovice n. M. 2:8 (1:3)

Třetí v pořadí je momentálně hodkovická parta, která v 16 zápasech nastřílela už 64 branek a pyšní se nejlepší ofenzivou v celé soutěži. "Začaly jsme důrazně, z čehož pramenily dvě rychlé branky v první čtvrthodině a třebaže soupeř snížil, dokázali jsme dát do poločasu třetí gól a ve druhém si vývoj střetnutí pohlídali. Za stavu 5:1 se zápas už jen dohrával, nechal jsem zahrát všechny hráče, zápas jsme zvládli," uvedl k jednoznačné výhře hodkovický trenér David Novotný.

Hrádek nad Nisou 'B' - Nové Město pod Smrkem 0:0

V utkání hraném na malé umělé trávě v Hrádku nad Nisou mezi tamní rezervou a posledním Novým Městem se diváci branky nedočkali. "S výsledkem panuje spokojenost. Domácí byli lepším týmem, ale podržel nás gólman. Bojovností a nasazením jsme urvali bod a doufám, že se tímto výsledkem odpíchneme k lepším zítřkům," přeje si trenér hostujícího celku David Jalovičár.

Bezgólová remíza má pro jeho mužstvo o to větší cenu, že chybělo velké množství hráčů. "Byli jsme v oslabené sestavě, skolila nás viróza, kvůli které nám chybělo pět kluků. Na střídání jsme tak měli pouze jednoho hráče," pokrčil rameny.