„Já to moc nechápu. První a třetí gól Osečné padl z jasného ofsajdu. Já to sice neviděl, ale říkal to i vedoucí Osečné, že to prostě nemělo platit. Nevím, kdo deleguje rozhodčí, ale posílat na zápasy dospělých vyplašené mladé kluky, to nechápu. Takoví mají pískat žáky nebo dorost. Tohle byla ostuda,“ kroutil hlavou hodně naštvaný trenér Kamenice Bohuslav Najman.

Jeho tým přitom ještě po hodině hry vedl 1:0. „První poločas byl z naší strany dobrý, soupeře jsme přehrávali v kombinaci a rychlých protiútocích. Velká škoda je, že jsme do poločasu dali jenom jeden gól, mohlo jich být klidně více,“ litoval Najman.

Po změně stran se výkon Kamenice přeci jen zhoršil. „Vytrácela se nám kombinace, brzy jsme ztráceli míče. Domácí pak vyrovnali. Za stavu 1:1 jsme tam měli velkou šanci, místo toho ale Osečná kopala penaltu a šla do vedení. Po třetí brance, která neměla platit, bylo po nás. Takže jsem hodně zklamaný,“ dodal.

To domácí celek měl z první jarní výhry radost. „Odehráli jsme těžké utkání proti kvalitnímu soupeři, který byl v prvním poločase lepší. My nehráli to, co jsme si řekli. Kamenice si vypracovala nějaké šance, ale paradoxně skórovala po dlouhém autu do vápna, kdy to nějak dotlačili až do brány,“ popisoval jediný gól hostujícího celku trenér Osečné František Pittner.

Po přestávce už byl s výkonem svých svěřenců spokojen. „Ve druhé půlce jsme zlepšili hru, v kabině si řekli, co je potřeba změnit a kluci to dodrželi. S tím přišla větší aktivita a poměrně brzké vyrovnání. Rád bych vyzdvihl útočníka Josefa Tomáše, který hrál výborně. Hosté pak fyzicky odcházeli a nám se povedlo zvrátit výsledek na svou stranu. Druhý gól jsme dali z penalty, která byla jasná a třetí po dorážce z malého vápna,“ pravil kouč spokojeně.

Ani domácí ale nebyli úplně spokojeni s řízením utkání. „Nelíbily se nám některé výroky rozhodčího hlavně v prvním poločase. Byla tam minimálně jedna situace na penaltu, tak jsme to komentovali. Soupeřův trenér je hodně emotivní a byl také aktivní a docela ostrý. Ani ne tak mezi sebou, ale spíše k verdiktům rozhodčího. Ten rozdal více karet na lavičky než na hřiště. Druhou půlku už měl ale lepší a nebylo to tak hrozné,“ uznal nakonec.