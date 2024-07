Jeho celek v podstatě prospal zimu, a to byla chyba. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Na začátku soutěže nás soupeři možná trochu i podceňovali. Šli jsme ze třetího místa okresního přeboru a mysleli si, že nám naloží. Tak to ale nebylo. Na jaře už věděli, jaké máme přednosti a lépe se na nás připravovali. My naopak neměli fyzický fond ze zimy a bylo to znát,“ přiznal.

Klidné léto rozhodně mít nebude. „Priorituou pro letní pauzu je doplnění kádru, protože nám odejdou přibližně čtyři hráči. Aktuálně tedy sháníme posily. Něco máme rozjednaného, ale zatím není nic hotovo,“ říká kouč.

Zatím to vypadá spíše na oslabení kádru. „Do Jablonného odešel na volný přestup Patrik Olbrich, který nám ani nedal vědět, což je nepochopitelné. Změnu chce Jakub Švec a brankáře Ticháčka to příliš nebaví. Jedná se tedy o poměrně citelné ztráty,“ pravil trochu neklidně.

Osečná se snažila v závěru o snížení, ale ani ze standardní situace nepřekonala obranu Nové Vsi. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

A kdy se jeho svěřenci vrátí na hřiště? „Přípravu začínáme 14. července. První přátelák odehrajeme s Vescem a máme domluvené další tři zápasy. Snad to všechno klapne,“ doufá Pittner.