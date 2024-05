Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

Naposledy hrála Osečná v Doksech, které na podzim zdolala 1:0. Tentokrát však padla 0:2. „Sice jsme prohráli, ale výkon byl docela dobrý. První poločas jsme byli lepší, akorát jsme neproměnili asi čtyři tutovky. Druhá půle už byla vyrovnanější. Doksy daly v 76. minutě takový šťastný gól po odrazu. V závěru jsme to pak otevřeli, snažili se vyrovnat a domácí rozhodli z brejkové situace,“ popisoval děj utkání František Pittner, trenér Osečné.

Po delší době snesl výkon žluto-černých určité měřítko. „Měli jsme v týdnu slušný trénink a probrali situaci v kádru. Na hřišti to pak bylo znát. Otázka je, jestli to bude takto i pokračovat, když se opět nevyhrálo,“ pokrčil kouč rameny.

Co to posílají za důchodce? ptal se domácí divák, když viděl střídání Jablonného

Zpátky do okresu ale rozhodně nechtějí. „Uděláme maximum pro zachránění soutěže. Teď nás čeká rezerva Hrádku, to bude těžké. Ale další kolo máme důležitý souboj s Lindavou, který musíme zvládnout. Po sezoně si pak sedneme a uvidíme, co dál,“ uzavřel Pittner.