„Bohužel to nejde. Jestli na hráče padla nějaká deka…Je to špatné. Po facce na Lokotce (Osečná prohrála v České Lípě minulé kolo 0:6 pozn. red.) byla reakce hráčů taková, že jich na trénink přišlo pět. Jsou tam tlaky a parta se trochu rozpadla,“ všiml si kouč František Pittner.

Celek zpoza Ještědského hřebenu nejvíce trápí docházka a úzký kádr. „Hráči si mezi sebou řeknou, že nechodí na tréninky, ale stejně nepřijdou. Celé jaro máme maximálně dva hráče na střídání,“ zakroutil trenér hlavou.

Utkání proti Cvikovu se mu příliš nelíbilo. „První půlku byl Cvikov lepší, ale z obou stran to bylo špatné. Nemělo to moc parametry B třídy. Důležitý byl druhý gól, který jsme dostali ve 42. minutě. Tuto situaci jsme takticky nezvládli. Hráli jsme na dva defenzivní záložníky a najednou byli všichni tři střední hráči v útoku. Soupeř šel do otevřené obrany a v podstatě rozhodl zápas,“ popsal klíčovou situaci.

Po přestávce se Osečná zlepšila, ale na body to nestačilo. „Druhý poločas už byl o něco lepší. Podařilo se nám snížit, měli jsme další šance, ale ty neproměnili. Na závěr jsme vrhli všechny síly do útoku, Cvikov utekl a z protiútoku dal třetí gól,“ uzavřel kouč hodnocení.