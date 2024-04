Hrací plocha ale nebyla v dobrém stavu. „Terén byl špatný. Tvrdý jak beton. Sami domácí z toho byli nešťastní. Prý se jim rozbilo čerpadlo,“ řekl David Jalovičár s poznámkou, že už to je jak v lize. To samé se totiž údajně stalo v Českých Budějovicích před zápasem s pražskou Spartou.

Ale zpět do liberecké B třídy západ. Hostujícímu Movému Městu skvěle vyšly standardní situace. „Hodkovice byli fotbalovější. Nám se ale podařilo přečkat úvodní tlak a prosadili jsme se po dvou rohových kopech. Do poločasu jsme vydrželi a do kabin tak šli s dvougólovým vedením,“ pochvaloval si trenér.

Sousedé z jednoho patra proti sobě na lavičce. Úspěšnější byl trenér Vesce

Vyhrálo však jeho celek zdaleka neměl. „Po změně stran nás zatlačili a docházely nám síly, protože jsme opět měli jen dva hráče na střídání. Soupeř snížil v 73. minutě na rozdíl jediného gólu a o šest minut později vyrovnal ze sporné penalty. Byli jsme nervózní, ale podali jsme bojovný výkon a na hráčích bylo vidět, že už nechtějí prohrát,“ cenil si Jalovičár přístupu svěřenců.

Jejich chtíč byl nakonec po zásluze odměněn. „Opět se nám ale povedlo skórovat z rohového kopu a dostali jsme se zpět do vedení. Hodkovice následně vrhly všechno do útoku a Dušan Nulíček v závěru pečetil vítězství čtvrtým gólem do prázdné brány po dobré práci Kolenkára,“ dodal kouč.

Nové Město se tak mohlo po dlouhé době radovat a stále živí naděje na zachránění v krajské soutěži.