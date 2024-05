Ani ve druhé půli se produktivita nezlepšila. „Ihned po přestávce běžel Šindler sám na brankáře, jenže branku nedal. Jak už to tak bývá, zase jsme inkasovali a odešli. Sice jsme v závěru ještě korigovali výsledek, ale hosté si vítězství pohlídali,“ pokrčil trenér rameny.

OBRAZEM: Gólové hody vítěze nepřinesly. Spravedlivá remíza, řekl kouč Jablonného

Na hráčích už vidí, že jsou odevzdaní. „Přišlo mi to, jako bychom šli zápas jen odehrát a ne bojovat. Šance jsme zase měli, ale bylo to stejné jako po celou jarní část. Neproměníme ani ty nejvyloženější. Obrana hrála špatně, ale není to jen o práci vzadu. Musí hrát celý tým,“ má jasno kouč.

Navíc vyhlídky na příští ročník nejsou vůbec růžové… „Už tu slýchám od hráčů, že okres hrát nebudou a půjdou jinam. Doufám, že to alespoň dohrajeme. Uvidíme, jak to vůbec bude příští sezonu. Moje největší noční můra je, že nedáme dohromady dospělý tým a v Novém Městě skončí fotbal,“ hlesl Jalovičár zklamaně.