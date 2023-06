Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

,,Zápas měl vysoké tempo z obou stran. Soupeř byl kvalitní, my byli spíše v defenzivě a hrozili z brejků. Hosté šli do vedení, ale nám se povedlo vyrovnat z přímého kopu, poté jsme šli do vedení my po rohovém kopu. Hodkovice byli fotbalovější a vyrovnali. Podali jsme bojovný výkon a v 90. minutě po brejku strhli vítězství na svou stranu," pravil spokojeně domácí David Jalovičár.

Došlo také na uznání výkonu mužů, na které se ve fotbalovém prostředí spíše nadává. ,,Musím pochválit po dlouhé době výkon sudích, ale nejvíce hlavního rozhodčího. Opravdu klobouk dolů. Hodkovice se tedy cítily lehce poškozené, když dali v 93. minutě vyrovnávací gól na 3:3, který nebyl uznán pro hru rukou jejich hráče. Za mě ale ruka byla," přidal asistent trenéra svůj pohled na inkriminovanou situaci.

Touto výhrou se jeho celek v podstatě zachránil v soutěži. ,,Je to pro nás strašně důležité vítězství, kterým jsme se de facto zachránili v B třídě. Zvedlo to náladu v mužstvu, kluci potřebovali výhru jako sůl. Sezonu jsme na domácím hřišti zakončili vítězstvím, což kvituji. Do Jilemnice už můžeme jet v podstatě v klidu," viditelně si oddechl.

POZVÁNKA: Rozstání vs. Bílí Tygři, autogramiáda hokejistů a Lessyho woheň

Vratislavice nad Nisou - Jestřebí/Provodín 1:5 (0:2)

,,Prvních deset minut jsme soupeře přehrávali. Podařilo se nám je zaskočit, na druhou stranu je potřeba dodat, že přijeli v oslabené sestavě. Místo toho, abychom v aktivitě pokračovali, tak jsme přestali hrát a obrázek hry se začal vyrovnávat až otáčet. V kombinaci jsme byli nepřesní, hru zpomalovali a netlačili se do zakončení. V součtu celého zápasu krutý, ale spravedlivý výsledek. Na body bychom mohli pomýšlet pouze ve chvíli, kdybychom hráli celý zápas jako prvních deset minut," mrzelo trenéra domácích.

Soupeře pochválil za jeden z gólů. ,,Druhý gól soupeře byl výstavní. Střela přímým nártem do šibenice. K dalším brankám jsme soupeři pomohli svými chybami a nedisciplinovaností," kroutil hlavou Daniel Vlk.

Jak už bylo psáno výše, Vratislavice budou v posledním kole bojovat o přežití v krajské soutěži. ,,V posledním kole musíme udělat stejný počet bodů jako Jilemnice, ideálně více. Máme lepší vzájemné zápasy, které jsou první kritérium. Až poté následuje skóre a další ukazatele," prozradil vratislavický lodivod.