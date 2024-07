„Stálo to za ho*no. Kvůli zraněním a trestům jsme soutěž dohráli jen z povinnosti, abychom nedostali pokutu a neměli ostudu po celém výběžku. Museli jsme také vytáhnout chlapy včetně mě, kteří už nehrají, jinak bychom ani kolikrát nesložili sestavu. Ke konci už prostě nebyly morální síly,“ hlesl David Jalovičár, hlavní trenér.

Ani s odstupem času nenachází moc slov. „Hodnotí se mi to těžko. Jsem zklamaný z přístupu hráčů. Zimní příprava se ani nezačala a tréninková morálka byla také tristní. V krajských soutěžích se prostě musí minimálně jednou týdně trénovat, jinak se to nedá hrát,“ má jasno.

V mužstvu nastalo také pár změn. „Ve volném přestupovém termínu nás opustili dva hráči. Roman Lakomý si jde vyzkoušet krajský přebor do Višňové a Ondřej Černý odešel do Krásného Lesa, kde bude hrát okresní přebor proti nám. Stáhneme si kluky z hostování a mám dva přísliby na posílení. Prioritou je určitě stabilizovat kádr a minimálně jednou týdně opět trénovat,“ řekl kouč.

Nejpopulárnějšího sportu na planetě má dle svých slov plné zuby. „Sám si musím dát od fotbalu oddych. Kromě EURA v podstatě nevím, že tento sport momentálně existuje. Poslední týdny nebyla nálada v týmu dobrá a na všech se to podepsalo. Stejně tak chci, aby si odpočinuli také hráči. Myslím si, že kádr je kvalitní. Musíme to akorát nastartovat. Všem jsem řekl, že nikoho nepustím, když si to podělali, ať se z toho sami také vylížou,“ dodal rázně.