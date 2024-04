Po přestávce už se diváci branek dočkali. „Ve druhém poločase domácí fyzicky úplně odpadli a my vydrželi, což se divím, protože jsme měli tři zraněné hráče, které jsme museli střídat. Začali jsme se dostávat do šancí náběhy za obranu. Nejprve utekl Marx a otevřel skóre utkání, následně Kyca zpracoval míč na prsa a propálil vše, co mu stálo v cestě. Třetí gól dal opět Marx. Měli jsme ještě další šance, ale ty už neproměnili,“ dodal Kverka.

Nové Město už toho ve druhé půli moc nepředvedlo. „Domácí se snažili hrozit z protiútoků přes Dušana Nulíčka, ale moc jim to nešlo. Až v závěru našemu brankáři vypadl centr z rukavic přímo k nohám Nulíčka, kterého fauloval a on sám proměnil nařízenou penaltu,“ okomentoval jediný gól domácích.

Na podzim tento duel vzbudil velké vášně v závěru, ty tentokrát k vidění nebyly. „Musím říct, že po vyhroceném vzájemném utkání, které se u nás událo na podzim, se přes zimu vztahy urovnaly i díky tomu, že jsme pustili Novému Městu dva hráče. Bylo tak až přátelské prostředí, kdy jsme si při příjezdu podali ruce a po utkání za námi přišli a pogratulovali s tím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ pochválil kouč Nové Vsi fotbalové prostředí.

Domácí kouč byl po dlouhé době alespoň částečně spokojen. „Po dlouhé době jsme hráli tak, jak bych si představoval. Vypadalo to jako fotbal a hlavně první poločas hráli kluci dobře. Vypracovali jsme si dvě vyložené šance, ale nebyli jsme schopní dát gól. Herně jsme ale byli lepší,“ chválil Jalovičár.

Branku však Nové Město nedalo, a tak přišel trest. „Druhou půli se hrálo spíše od vápna k vápnu. Hosté šli do vedení po samostatném úniku Tomáše Marxe, který jej proměnil. Pak jako bychom dostali ránu klackem po hlavě a inkasovali další dvě branky. Ke konci už jsme pouze korigovali z penalty. Byl to zápas o prvním gólu, který vstřelil bohužel soupeř,“ smutnil trenér.

Jeho celek tak prohrál všechna tři jarní utkání. „Vstup do jara odpovídá zimní přípravě. Když se nechodilo trénovat, těžko můžeme čekat zázraky a doufat, že se to zvrátí samo, protože nezvrátí. Chybí nám bojovnost. Je to bez šťávy a na hráčích už možná leží deka po sérii porážek,“ všiml si Jalovičár s dovětkem obavy o budoucnost v krajské soutěži.