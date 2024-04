„Bylo hrozné počasí. Pršelo, sněžilo a byla vlezlá zima, ale hřiště bylo dobré. Od začátku jsme byli lepší. V první půli jsme si vypracovali náskok 3:1, ale ještě do poločasu hosté snížili. My navíc neproměnili další dvě velké šance,“ mrzelo trenéra Nového Města Davida Jalovičára.

Bohužel vstup do druhého dějství domácím vůbec nevyšel podle plánu. „O přestávce jsme si říkali, že musíme chytit začátek druhého poločasu, což se bohužel nepodařilo a hned ve 48. minutě soupeř srovnal. Následně jsme měli dvě obrovské příležitosti, ale ani jednu jsme opět nevyužili. Naopak Česká Lípa dala v 70. minutě čtvrtý gól a bylo po nás. To nás psychicky rozložilo,“ všiml si kouč.

Díky této prohře se Česká Lípa vzdálila už na osm bodů. Navíc vyhrál také předposlední Cvikov, kam Nové Město v příštím kole zajíždí, a odskočil také na osm bodů. V klubu už příliš nevěří, že by setrvali v krajské soutěži. „Myslím si, že záchrana je pasé. Hráči netrénují, jezdí jen na zápasy. Nevím, co si o tom mám myslet, sám jsem znechucený. Není morálka a soutěž horko těžko dojíždíme,“ řekl Jalovičár odevzdaně.

To v České Lípě byla nálada po zápase logicky úplně jiná, přestože první poločas nebyl ze strany hostů tak povedený. „Do utkání jsme vstoupili dobře, pohlídali si začátek a šli brzy do vedení. Jenže pak přišel jev, který se nám občas stává. Prostě jsme se nechali uspokojit výsledkem a domácí nám dali tři góly. Důležité bylo, že jsme ještě do poločasu stihli snížit na 3:2. To nám dalo naději, že to ještě můžeme otočit,“ uvědomoval si důležitost druhé branky kapitán mužstva Viktor Česenek.

Přesně to se také po přestávce stalo a Česká Lípa překlopila skóre na svou stranu. „Ve druhém poločase se nám to naštěstí povedlo. S příchodem sněhové vánice se paradoxně náš výkon hodně zvedl. Domácí jsme vlastně k ničemu nepustili, sami jsme dali čtyři góly a skóre otočili. Podle mě je to zasloužené vítězství,“ pravil Česenek spokojeně.