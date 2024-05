Ten přiznal, že po vysoké porážce bylo potřeba stmelit tým. „Po sobotním zápase jsme si sedli u piva a vyříkali si, že takhle to dál nejde. Do Rovenska jsme jeli v podstatě jen na výlet. Ve Splavech to bylo úplně něco jiného. Domácí sice byli opět fotbalovější, ale my jsme makali a bojovali. Z protiútoků jsme mohli klidně dát další tři góly. Nakonec jsme to ukopali na hubené vítězství 1:0,“ oddechl si kouč.

Konec fotbalu v Novém Městě pod Smrkem? Pro trenéra reálná noční můra

Bohužel ale v zápase přišel o mladého útočníka. „Kaňkou na výhře je, že jsme dost pokopaní. Třikrát jsme museli střídat kvůli zranění a křečím. Nejhorší ale přišlo v 84. minutě. Dominik Kyca utíkal sám na bránu a zezadu ho sestřelil střídající hráč. Nejprve to nevypadalo tak hrozně, ale po zápase jel do nemocnice, kde na rentgenu zjistili zlomeninu lýtkové kosti a možná přetrženou achilovku. Čeká ho tak operace a dlouhá pauza od fotbalu,“ dodal naštvaně trenér s poznámkou, že nechápe podobné surové fauly na takovéto úrovni.