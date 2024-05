„Úvod zápasu se nám maximálně povedl, protože jsme skórovali už v desáté vteřině. David Řehák naše ihned z rozehrávky dlouhým balonem Kubu Kistyho, a ten zavěsil do soupeřovy sítě. To nás nakoplo a celý první poločas jsme byli lepším týmem. Mimo to se nám dařilo přenášet hru za hostující obranu a dostávali jsme se tím do přečíslení,“ těšilo hrajícího kouče Aleše Kotka.