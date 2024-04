Rychlonohý záložník s vytříbenou kopací technikou. Tak by se dal charakterizovat…

Dle domácího kouče si šla Kamenice za svým od prvních minut. „Od začátku jsme měli převahu, bohužel přišla chyba v obraně a soupeř šel do vedení. Nám se ale podařilo vyrovnat a zápas otočit. Celý zápas jsme měli navrch, byly tam další šance. Dvakrát jsme zblízka netrefili prázdnou branku. Vyhráli jsme zaslouženě,“ podotkl Bohuslav Najman.

Vše ale mohlo být úplně jinak. „Mohli jsme hrát přesilovku, ale nechali jsme se opět hloupě vyloučit. Po souboji ve 39. minutě vystartoval domácí hráč na Ondru Černýho a strčil do něho, za což viděl červenou kartu. Jenže to viděl jeho bratr Venca, přes celou šířku hřiště se rozběhl a jako Zorro mstitel do něho na oplátku také strčil a byl vyloučen,“ nechápal chování svého svěřence Jalovičár.

Ten nešel pro ostrá slova daleko. „Je to neomluvitelné. Jeden z rozdílových hráčů, který nás oslabil nejen na tento zápas. Prostě idiot, nemám pro to jiné vysvětlení. Jsem na něho nas*aný jak nikdy. Je to nezodpovědnost vůči kolektivu,“ chrlil ze sebe vzteky.

Ve druhém poločase se už Nové Město na mnoho nezmohlo. „Po přestávce už nám začaly docházet síly, nebylo kým vystřídat a rychle jsme dostali dva góly. V závěru jsme pouze korigovali výsledek na 2:4,“ pronesl kouč, který v posledních minutách nastoupil na hřiště pro nedostatek hráčů.