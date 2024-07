„Rozhodování bylo trochu těžké. Přemýšleli jsme, jestli to má cenu tlačit nahoru. Snažíme se ale zvelebovat areál a chceme posouvat také sportovní stránku. Záleží samozřejmě na penězích a názoru hráčů. Finance nám byly přislíbeny, klukům se dařilo a většinově projevili zájem o postup. Na jaře jsme hráli zápasy, které měly být vyrovnané, ale my je vyhráli o 3, 4 nebo pět branek. Mě osobně toto nenaplňuje a byl jsem také pro postup,“ přiznal hlavní kouč Jaromír Hetver.

V Jablonném postupně zájem o fotbal stoupá, a to díky práci v klubu. „Oddíl jsme převzali přibližně před dvěma lety a cíl byl postup do I.A třídy do čtyř let. Povedlo se nám to za polovinu času a vyhodnotili jsme si, že do toho půjdeme. Důležité je, aby nikdo neodešel a hráči měli čas, protože dojíždění bude náročnější,“ obává se kouč.

Léto rozhodně nebude mít klidné, protože se musí jednoznačně posílit. „Občas jsme museli zavolat hráčům, kteří už pověsili kopačky na hřebík a je jim více jak 50 let. Podcenili jsme zimní přípravu, kdy jsme nikoho nepřivedli. Spoléhali jsme na kádr, který čítal 19 lidí. Jenže do toho přišly vždy nějaké pracovní povinnosti či jiné a najednou nás bylo na zápas 13 i méně. Musíme se toho vyvarovat a určitě přivést nějaké hráče,“ má jasno, co je potřeba.

Jedno jméno je jisté. „Už máme přeregistrovaného Patrika Olbricha z Osečné. Řešíme dalších pět nebo šest hráčů, kde jsme s nimi domluveni, ale musíme se dohodnout s oddíly. Jména ale zatím prozrazovat nebudu,“ zůstal Hetver tajemný.

S uplynulou sezonou panuje velká spokojenost. „Vyšlo to asi nejlépe, jak mohlo. Kromě jednoho vysoko prohraného zápasu se suverénem soutěže, Českou Lípou, jsme spokojení. Dlouho se u nás nehrál tak dobrý fotbal, který by bavil diváky. I zápas v Lindavě nebo s rezervou Hrádku jsme dokázali vyhrát o tři a více branek. To také o něčem svědčí,“ přemítal.

A co vlastně stojí za takto skvělým úspěchem? „Důležité bylo, že držela osa týmu a neměli jsme mnoho zraněných. Kromě kapitána byli všichni zdraví. Jaro jsme v podstatě odehráli ve dvanácti lidech, protože máme úzký kádr. Na druhou stranu byla ustálená sestava. Každý věděl, co má hrát a co může očekávat od spoluhráčů,“ dodal na závěr.