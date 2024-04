„Prvně bych rád poděkoval všem fanouškům, kteří dorazili na sobotní utkání. Zápas jsme zvládli výsledkově. Herně to ale nebylo ono a především v útočné fázi to bylo jedno velké trápení. Místo toho, aby byl poločas 3:0 a zápas se dohrával v klidu, tak se šlo do kabin za stavu 1:0 a všichni jsme věděli, že druhý poločas bude těžký,“ přiznal Jaromír Hetver, trenér Jablonného.

Po přestávce se to jen potvrdilo. „Druhá půle nabídla bohužel velké drama až do samotného konce. Soupeř po našich neproměněných šancích vycítil, že by mohl něco s výsledkem udělat. Tvrdě nás zatlačil na posledních 15 minut do hluboké defenzivy i proto, že hřiště musel předčasně opustit Lukáš Čermák po druhé žluté kartě,“ vracel se kouč k důležitému momentu.

Silou vůle ale druhý celek tabulky neinkasoval a zapsal další vítězství. „Přesto všechno jsme zápas dovedli do vítězného konce. Chci pochválit celé mužstvo, které tentokrát v klíčových momentech utkání nepropadlo nějakou individuální chybou. Bohužel nemůžu pochválit řešení šancí v útočné fázi. Doufám, že si to naši svěřenci vybrali a na šlágr příštího kola, ve kterém přivítáme Českolipský Arsenal, bude koncovka přesnější,“ přeje si Hetver.

Hosté přijeli pouze s jedním mužem na střídání. Kabinou Starých Splavů se totiž prohnala viróza. „A to nebyli všichni zdraví, na to se ale vymlouvat nechceme, to je fakt,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

K vypjatému konci se příliš vyjadřovat nechtěl. „Bylo to vyrovnané, ale z obou stran vlastně slabé utkání. Všechno bylo hodně upracované, od domácích jsem čekal více. Jedinou branku jsme si vlastně dali sami po hrubé chybě v rozehrávce ve vlastním vápně. Ale náš výkon nebyl dobrý,“ dodal. Jeho celek se tak propadl na osmé místo tabulky. O víkendu přivítá na domácím hřišti páté Rovensko.