„První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Byli jsme úplně bez pohybu a nasazení, přesto jsme šli ve 25. minutě do vedení po akci Lukáše Čermáka. Jenže hned za dvě minuty soupeř odpověděl a bylo srovnáno. Za dašlích pět minut šli hosté dokonce do vedení. Úroveň naší hry byla velice špatná, avšak ve 39. minutě se nám povedlo vyrovnat po výstavním gólu Kuby Kistyho,“ vrátil se zpět k fotbalovému okamžiku trenér Jablonného Aleš Kotek.

Poločasová přestávka přinesla bouři. „Museli jsme v kabině s druhým trenérem zvýšit hlas a připomenout klukům, že umí hrát i jiný fotbal. Možná i proto byla druhá půle kvalitativně úplně jiná,“ přiznal kouč.

Druhá půle už byla ze strany domácích opravdu vydařená. „Začali jsme běhat a napadat, což přineslo své ovoce. Už v 52. minutě se důrazně prosadil Filip Čermák a za další tři minuty David Řehák. Povedenou desetiminutovku završil opět Kuba Kisty, když nabídl další fotbalovou laskonku a míč krásně trefil také do druhé šibenice. Soupeř sice snížil v 73. minutě, ale druhý poločas jsme hráli opravdu dobře a vypracovali si ještě další tři velké šance a dvě nastřelené tyče,“ vypočítával Kotek.

V souboji se čtvrtou Kamenicí si Jablonné připsalo velice důležitou výhru. „Ze zápasu dvou poločasů jsme tak získali tři body. Zvláště za druhý poločas chci klukům poděkovat. Dokázali se herně zvednout a prosadili se i gólově,“ pochválil trenér své svěřence.

Trenér Kamenice ví, že se ze zápasu dalo vytěžit více. „První poločas to bylo vyrovnané. Vedli jsme po rohovém kopu 2:1, domácí srovnali chvilku před poločasem. Po změně stran jsem to musel přeskupit a vystřídat. Rozhodl asi gól na 2:3. My jsme to pak více otevřeli a domácí přidali další dvě branky. Čtvrt hodiny před koncem jsme dali na 3:5 a pak měli dvě velké šance. Prohráli jsme asi zaslouženě, Jablonné prostě dalo více branek,“ řekl Bohuslav Najman.