Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

,,Zápas se mi bude hodnotit velice lehce. Náš tým podal neskutečný výkon, na jehož konci byla rekordní výhra 9:1. Kluci hráli od první minuty skvěle, dařilo se nám úplně všechno, na co jsme sáhli. Bylo tam vážně úplně všechno, co si může trenér a diváci přát. Nasazení, krásné kombinace, góly, bojovnost, prostě super výkon," rozplýval se nad výkonem svých svěřenců trenér Jablonného Kotek.

Obzvláště třiadvacetiletý útočník domácího celku má na tak vysoké výhře lví podíl. "Lukáš Čermák předvedl úctyhodný výkon, když si připsal 6 zářezů. To se opravdu povede málokdy. Dále se pak trefili Filip Čermák s Lukášem Jandákem a neskutečnou trefou z půlky hřiště David Řehák. Za trenéry a vedení děkujeme klukům za toto představení," dodal.

Nové Město pod Smrkem - Ruprechtice 0:6 (0:3)

,,Hned v první minutě předvedl hrubou chybu náš hráč, když nahrál soupeři do brejku, který Ruprechtice potrestali. Za pět minut ten stejný hráč soupeře přidal druhý gól a bylo prakticky po fotbale. Ruprechtice ukázaly, že jsou na druhém místě oprávněně. Byly fotbalovější, běhavější a my zápas dohrávali silou vůle," smutnil po zápase trenér domácích Jalovičár.

Po takovém prvním dějství se těžko něco mění. "O poločase jsme klukům řekli, aby si alespoň zahráli fotbal, ale i po přestávce se zápas odvíjel v podobném duchu. Soupeř byl z 80% na míči a my neměli prakticky žádnou šanci na skórování," kroutil hlavou.

I přes vysokou porážku se snažil najít nějaká pozitiva na výkonu jeho týmu. "Nejlepším hráčem byl Matěj Nevečeřal, kterého bych chtěl vyzdvihnout, jak chtěl hrát a bojoval. Zbytek týmu předvedl odevzdaný výkon. Bylo to velké zklamání. Teď nás doma čekají Hodkovice, doufám, že si napravíme reputaci a budeme doma po dlouhé době bodovat," dívá se kouč dopředu.

Hodkovice n. M. - Dubnice 6:1 (4:0)

Domácí se vysokou výhrou udrželi v popředí tabulky, jsou třetí. "Od začátku jsme byli lepší a už ve 12. minutě jsme vedli 2:0. Hrálo se na dobrém terénu, za hezkého počasí, hru jsme opanovali. Pod kontrolou jsme měli i druhou půli, ale tím, jak se zápas vyvíjel, tak jsme trošku polevili, začali dělat chyby a od 65. minuty už to bylo o ničem, utkání se jen dohrávalo. Trošku mě mrzí, že jsme si nechali dát v polsední minutě gól," litoval inkasované branky v závěru hodkovicklý trenér David Novotný.

Rapid Liberec - Doksy 4:3 (2:1)

"To utkání jsme zvládli za tři body. Zásadním způsobem ho ovlivnilo vyloučení našeho hráče v 43. minutě, více než poločas jsme hráli v deseti. Mám ale radost, že i to oslabení jsme zvládli a odskočili na 4:1. Pak sice dvě chyby našich hráčů dostaly Doksy do hry, ale jsem rád, že máme tři body. Jsem rád, že hráči zápas zvládli, kluci zamakali a měli větší touhu po vítězství," řekl liberecký trenér Pavel Jakubec.

Očekává, že poslední dvě kola budou dramatická. "O titul si to rozdáme s Ruperchticemi, nikdo z nás nesmí nic podcenit. Budou to dvě nervydrásající kola, ale situaci máme ve svých rukou a pokud poslední dva zápasy vyhrajeme, je postup náš. Podle mě zaslouženě, protože jsme druhý i třetí celek tabulky dokázali porážet," dodal Jakubec.

