Jeho celek trápí špatná tréninková morálka, ale o tom to nebylo. „Tentokrát to nebylo o fyzičce, Cvikov nehrál nijak dobře. Jak jsem ale říkal, první gól jsme ležérně darovali, pak nevyužili gólovku a následně inkasovali druhý a třetí gól,“ opakoval kouč.

Udržet krajskou soutěž by se rovnalo téměř zázraku. „Sestupu se už asi nevyhneme, chceme B třídu alespoň důstojně dohrát,“ hlesl Jalovičár zklamaně.

Gól z ofsajdu určil ráz zápasu. Nová Ves mocný finiš nedotáhla

To ve Cvikově se po třetí výhře v řadě mohlo mohutně slavit. „Bylo to méně povedené utkání, nebylo tam moc krásy a kombinace. Byl to ale důležitý zápas a kluci to odmakali a odbojovali. Musím všechny pochválit, i střídající hráče. Trochu mě mrzí, že jsme zase zahodili další velké šance a utkání jsme mohli mít více klidnější,“ zůstal přísný Miroslav Novotný, domácí trenér.

S předvedenou hrou tedy tolik spokojený nebyl. Taky bych chtěl, abychom hráli více po zemi a kombinovali, hodně to nakopáváme. Ale za tři body jsem rád, soupeři jsme odskočili a dotahujeme se na další týmy. Samozřejmě nás těší, že jsme poslední tři zápasy vyhráli,“ konstatoval.