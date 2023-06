"Těsná prohra, ale spravedlivá. Od nějaké 25. minuty jsme nebyli schopni vytvořit si pořádnou šanci. Dostali jsme se k vápnu, a tam vždy skončili. Byl to od nás takový nemastný, neslaný výkon. Asi jsme se zalekli důrazné hry soupeře," přemítal po utkání trenér Vratislavic Daniel Vlk.

Dále už ale koukal do budoucna. Jeho celek totiž čeká nedělní utkání proti Cvikovu, které se uskuteční před televizními kamerami. "V kabině se o tom mluví, ale spíše v pozitivním duchu. Bude to zajímavé zpestření. Hráči se nijak speciálně nepřipravují, spíše je s tím o hodně více práce kolem organizace. Například na slavnostní výkop má dorazit hejtman Martin Půta," poodkryl zákulisí příprav.

Pro většinu, možná všechny z řad jeho svěřenců to bude poprvé, co se objeví před kamerou. "Z hráčů ale nervozitu zatím necítím. Možná přijde až těsně před zápasem. Budeme spokojeni, pokud dorazí 600-700 lidí. Česká televize by chtěla rekord, což je tisíc a více diváků, ale těžko se to odhaduje. Navíc ani nevíme, jak bychom tolik lidí do areálu dostali," přiznává kouč lehké obavy z organizace.

Každopádně pokud v neděli 28.5. od 10:30 ještě nemáte žádný plán, určitě se přijďte podívat do Vratislavic, bude to zajímavá akce.

Doksy - Nové Město pod Smrkem 4:1 (2:0)

"Zápas nám nevyšel. Bylo tam vedro jak v prádelně. Hned v první minutě propadl dlouhý balon za obranu a prohrávali jsme 0:1. Kolem dvacáté minuty se nám podařilo vyrovnat hru. Měli jsme gólovou šanci, kterou jsme ale neproměnili a po pauze na pití dostali druhý gól," krčil rameny smutný trenér hostí David Jalovičár.

Stejně jako v prvním poločase, tak i ve druhém dějství jeho celek inkasoval jako první. "O poločase jsme si řekli, jak chceme hrát, ale po změně stran jsme inkasovali potřetí. Navíc se nám zranil útočník Nulíček, který si utrhl zadní stehenní sval a do konce sezony bude mimo. Poté jsme korigovali na 1:3, ale na konci zápasu ještě dostali jednu branku," vypočítával a zmínil ztrátu ofenzivního navrátilce.

"Byl to takový odevzdaný výkon. Špatně jsme přistoupili k zápasu. Oproti utkání v Jestřebí to byl diametrální rozdíl. Mohlo to možná ovlivnit to vedro, navíc nám jedno auto s hráči ze základu zabloudilo a dorazilo těsně před zápasem. Brankář a dva obránci se pouze převlékli a šli hned hrát a bylo to znát," vyprávěl pro nezaujaté vtipnou historku, která se v podobné soutěži tu a tam stane.