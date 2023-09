Okomentoval také situaci před třetím gólem. „Měli jsme k dispozici penaltu, kterou se nám nepodařilo na první pokus proměnit. Z dorážky skóroval Švec, ale soupeřův brankář vyběhl dříve z čáry a vše se muselo opakovat. Napodruhé už Petr Naštický skóroval. Naopak Kuba Švec 'oplakal' vstřelený gól, který byl odvolán,“ popíchl smějící se Bergr jednoho ze svých svěřenců s poznámkou, že byl z neuznání své dorážky zklamaný.

Jeho mužstvo zatím hraje ve vyšší soutěži překvapivě dobře. „Plán byl klidný střed tabulky. Uvidíme, jak to půjde dál. Jsou to první zápasy, všichni se rozehrávají, navíc nás čeká těžký soupeř, protože jedeme do Hodkovic, kde to bylo vždy těžké, co si pamatuji,“ zůstává kouč nohami na zemi.

Nezastavitelný Pěnčín stále vede tabulku. Trenér Hodan chválil soupeře

Jeho protějšek byl po prohře evidentně zklamaný. „Byl to od nás špatný zápas od první minuty. Dělali jsme hromadu chyb a nevytvořili si žádné šance. Prohrávali jsme souboje a soupeř nás přehrál uprostřed hřiště. Od nás to nebylo ono. Byli jsme jak opaření a už po deseti minutách jsem věděl, že nám zápas nesedne a body nejspíš neuhrajeme,“ láteřil Martin Kverka.

Dle jeho slov došlo v utkání na kontroverzní rozhodnutí sudího. „První gól jsme inkasovali po nedohraném souboji u autové čáry. Druhý gól byl ale zvláštní. Náš brankář dostal pomalejší malou domů, byl u míče dříve a odkopl ho. Jenže soupeřův útočník jej dojel tak, že má modrou nohu ještě teď. Rozhodčí nechal hru pokračovat, Osečná se dostala k míči a skórovala do prázdné brány. Nechali jsme to být a ani se moc nehádali, protože víme, že to poslední dobou s rozhodčími nemá cenu,“ řekl smířeným tónem.

Jeho svěřenci se do hry dostali až po přestávce. „Ve druhém poločase jsme konečně začali tlačit a dostávali se do šancí. Přišel jeden dlouhý balon, útočník obešel brankáře, který ho stáhl za dres a byla z toho penalta. Tu soupeř napodruhé proměnil. Poté jsme už byli odevzdaní. Navíc se zranil Pavel Lanc, vypadá to na výron, tak by snad příští týden měl být. Zranění se nám docela kupí,“ prohodil zklamaně lodivod Nové Vsi.