„První poločas jsme vyhráli po dobrém výkonu 2:0, ale kluci jakoby se báli ve druhé půli hrát, což se nám vymstilo. Kamenice začala tlačit, ale neměla nic vyloženého. První gól dala po tečované střele a druhý z penalty. My opět nedali dvě tutovky, kdy to mohlo být 3:0 a byl by klid. Brankář ale domácí podržel. Mohli jsme mít tři body, ale jsme rádi i za jeden. Byla to škoda, na výhru jsme určitě měli. Kluky ale musím pochválit, zápas odmakali,“ našel pozitivum na ztracené výhře Miroslav Bergr.