Žádné nové tváře se v kádru prozatím neobjevily. „Přes zimu se neudály žádné změny, což je pro nás asi to nejlepší, co se mohl stát. V podstatě nepotřebujeme posílit, ale zlepšit tréninkovou docházku a morálku. To se zatím daří. Na hřišti se snažíme být jednou až dvakrát týdně plus chodíme do posilovny. Vždy chceme, aby se nás na tréninku sešlo minimálně osm,“ prozradil kouč.

Toho těší, že i na jaře může počítat se službami střelců Čermáka a Řeháka. „Monitorovali jsme zájem o naše nejlepší hráče, ale naštěstí nemají potřebu opouštět Jablonné. Po podzimní sezoně jsem se na schůzi ptal hráčů, jestli chce někdo odejít a nikdo se nepřihlásil, což mě těší. Osa týmu tedy zůstává stejná,“ oddechl si Hetver.

Zároveň přiznává, že se také poohlížel kolem. „Jednáme maximálně o dvou hráčích, ale jestli se nám povede jeden, budeme rádi. S penězi je to těžké. Navíc si teď může každý tým říct za hráče, co chce. Minulý jsme vynaložili nemalé prostředky na získání hráčů, které jsme chtěli a nemáme potřebu měnit kádr každé přestupní období jako například Trpišovský, když působil v Liberci,“ přispěchal s příměrem momentálně nejúspěšnějšího českého kouče.

Na jednom postu ale třetí celek tlačí bota. „Chtěli bychom hlavně gólmana, protože máme jen jednoho, ale to se vůbec nechytáme. Oslovil jsem jich asi dvacet a buďto jsou spokojení tam, kde jsou nebo už nechtějí chytat. Brankáři jsou prostě nedostatkové zboží,“ pokrčil trenér rameny.