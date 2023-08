Podobně povedený vstup předvedlo Jablonné také na začátku druhé půle. „I po přestávce se nám povedl začátek. Ve 47. minutě se prosadil opět Lukáš Čermák a o dvě minuty později připravil pěknou akci pro naši novou posilu Pavla Lufta, který neměl problém skórovat do prázdné brány,“ popisoval šéf lavičky.

Poté ale jako když utne. „Musím upřímně přiznat, že zhruba od 65. minuty nám odešly fyzické síly, soupeř toho využil a dvakrát skóroval. Nám už se pak povedla jen jedna akce, kdy opět po krásné kolmici mezi obranu poslal Martin Černý do brejku Lukáše Čermáka, a ten svým čtvrtým gólem v zápase uzavřel skóre na 6:2,“ řekl Kotek.

Ten pochválil nejen své mužstvo, ale také soupeře. „Co se týče výkonu, jsem velice spokojený. V zápase bylo vše, co si můžu přát - krásné góly, nasazení, bojovnost, hodně diváků. Prostě vše, co k fotbalu patří. Na závěr ještě malé zastavení u soupeře. Lindava nehrála vůbec špatně a až se jako nováček v soutěži rozkouká, budou mít jistě i dobré výsledky,“ myslí si trenér Jablonného.

Hosté z Lindavy se v mnoha věcech s hodnocením trenéra shodnou. „Výsledkově to vypadá jednoznačně, ale ve finále to zase tak hrozné nebylo. Celé utkání ovlivnily dvě hluché pasáže z naší strany, kdy jsme dostali během několika minut rychlé branky. Snažili jsme se celý zápas držet nasazení a disciplínu. Zhruba od 65. minuty jsme přebírali iniciativu, ale bylo to pozdě. Začala nám velká škola, ta kvalita vyšší soutěže je znát. My si musíme zvyknout na větší tempo. Věřím, že si to co nejdříve sedne,“ přeje si kapitán Ondřej Mareš.