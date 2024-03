„Příprava byla taková, jaká byla. Nebereme ji ani kladně, ani záporně. Nedá se nic dělat. Snažili jsme se cílit na dobrou tréninkovou docházku, ale když pak vidíte, že přijde šest nebo sedm lidí, nemá to vůbec smysl. Spíše se trápí a nebaví je to. Raději jsme to pak udělali jednou týdně a sešlo se například 14 hráčů,“ přiznal Jaromír Hetver, kouč Jablonného.

Plán byl o něco náročnější než realita. „Trénovat jsme se tedy snažili 2x týdně, někdy to ale nevyšlo a sešli jsme se pouze jednou. Vzhledem k tomu, že máme hodně hráčů pracujících na směny, je někdy těžké skloubit vše dohromady. V rámci možností ale tréninky byly. Uvidíme, na co to bude na jaře stačit, jestli se budeme pohybovat v první pětce nebo spadneme někam doprostřed,“ nevidí to úplně růžově.

V přípravě mají bilanci dvou vítězství a jedné porážky. „Měli jsme tři přátelské zápasy. První proti Stružnici (okresní přebor Česká Lípa), který jsme vyhráli 5:2. O čtrnáct dní později následovala výhra 2:1 nad Vratislavicemi (okresní přebor Liberec) a naposledy jsme prohráli s áčkem Doubí 3:6, které hraje A třídu. Na zápasy jsme se scházeli v dobrém počtu, což je pozitivní. Kluci nebyli líní a chtěli si zahrát,“ potěšilo trenéra zelenobílého celku.

Největší radost mu ale udělalo, že nikdo neodešel. „Je dobře, že zůstali Čermák s Řehákem. Po zranění se vrátil také Kuba Kisty. To je dříč, který v přípravných zápasech ukázal, že je rozdílovým hráčem, který umí dát gól z jakékoliv pozice. Na tuto trojici budeme spoléhat,“ poodkryl Hetver karty.

Na jednom postu ho ale přece jen tlačí bota. „Chtěli bychom hlavně gólmana, protože máme jen jednoho, ale to se vůbec nechytáme. Oslovil jsem jich asi dvacet a buďto jsou spokojení tam, kde jsou nebo už nechtějí chytat. Brankáři jsou prostě nedostatkové zboží. Ten, kterého máme, je ale mladý a perspektivní. Budeme s ním pracovat a uvidíme do budoucna,“ nechá se překvapit.

A cíle pro jaro? „Když nebudu brát rezervu České Lípy, může každý porazit každého. Mou osobní ambicí je hrát dobrý fotbal, což se na podzim dařilo. Tabulkově bychom chtěli být do první pětky. Záleží však na tom, jestli chytneme začátek, protože máme těžký los. Jedeme do Osečné, máme doma Staré Splavy a právě Českou Lípa a následně jedeme do Rovenska. Bude to zajímavý začátek,“ očekává Hetver náročný start jarní části.